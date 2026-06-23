“24時間ランナー”抜てきの44歳・星野真里、ガッツポーズ写真で意気込み語る「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物」
俳優の星野真里（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。前日、8月29日から30日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』のチャリティーランナーを務めることが発表された星野は、“ガッツポーズ”の写真を添えて意気込みをつづった。
【写真】「おとめちゃんが24時間走るなんて」初々しいガッツポーズで意気込みを語る星野真里
星野は「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物 #当たり前じゃない #健康 #体力維持 #今年の目標」「頑張ることが目の前にあり、頑張れる身体と心があることはとても幸せなことです いつもは暑くて苦手な夏ですが、私が生まれ、娘が生まれた季節でもあります 今年の夏はきっと忘れられない夏になる 何よりも自分の身体を大切に、精一杯頑張ります」と“大役”への意気込みをつづり、「写真は素敵なお衣装と、慣れていないガッツポーズに戸惑う40代です」と笑顔で初々しいガッツポーズを見せる写真を複数枚アップした。
この投稿にファンからは「きっと泣きながら見る！応援してます!!!!」「ホノルルマラソン完走経験のある真里さんならきっと大丈夫 と古参は声を大にして言いたいです」「練習も本番も無理せずに頑張ってください」「応援させていただきます！お身体に気をつけて頑張ってください」「おとめちゃんが24時間走るなんて感動ば〜い」「小さい体からいつも底知れぬパワーと明るさを持つ真里さん 心から応援しています」「金八先生のときからファンでした。マラソン頑張ってくださいね」「素晴らしい挑戦」など、応援の声が続々と寄せられている。
星野は2024年9月、自身のブログで長女・ふうかさん（10）が難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表しており、あわせて夫で元TBSアナウンサーの高野貴裕（現在は東京都議会議員／45）と共に、社会福祉士の資格をとったことを明かしていた。
【写真】「おとめちゃんが24時間走るなんて」初々しいガッツポーズで意気込みを語る星野真里
星野は「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物 #当たり前じゃない #健康 #体力維持 #今年の目標」「頑張ることが目の前にあり、頑張れる身体と心があることはとても幸せなことです いつもは暑くて苦手な夏ですが、私が生まれ、娘が生まれた季節でもあります 今年の夏はきっと忘れられない夏になる 何よりも自分の身体を大切に、精一杯頑張ります」と“大役”への意気込みをつづり、「写真は素敵なお衣装と、慣れていないガッツポーズに戸惑う40代です」と笑顔で初々しいガッツポーズを見せる写真を複数枚アップした。
星野は2024年9月、自身のブログで長女・ふうかさん（10）が難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表しており、あわせて夫で元TBSアナウンサーの高野貴裕（現在は東京都議会議員／45）と共に、社会福祉士の資格をとったことを明かしていた。