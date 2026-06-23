ブロガーのめとうさんの漫画「スマホのトラブル、親子の向き合い方」（計4話）がインスタグラムで合計1万8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

中学生の息子が持つスマホのグループLINEで、トラブルが発生。Aちゃんがゲームでミスをしたことに対して、Dくんが執拗（しつよう）に暴言を吐いていました。そのやりとりを近くで見ていた母は、事態の深刻さを察し、何かサポートできないかと考えていましたが…という内容で、読者からは「人間関係って難しいよね」「中学生なのに大人だ！」「この後どうなったのか気になる」などの声が上がっています。

子ども同士のトラブルに親はどう向き合う？

めとうさんは、インスタグラムやブログ「めとうさんの人生」などで作品を発表しています。めとうさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「スマホのトラブル、親子の向き合い方」を描いたきっかけを教えてください。

めとうさん「息子が友人とのトラブルを経験したことがきっかけです。私自身も『保護者として、どう向き合うべきか』と悩みながら見守りましたが、子どもたちのやりとりや考え方にさまざまな気付きがありました。同じような悩みを抱える親御さんもいるのではないかと思い、漫画として描こうと思いました」

Q.今回の一件について、率直にどのように感じていますか。

めとうさん「あまりにもささいなきっかけから暴言が繰り返されていたので、今回だけでなく、以前から似たようなやりとりがあったのではないかと感じました。Dくんは周囲に強く出るタイプだったので、嫌だと思いながらも逆らえない子もいたのではないかと心配になりました。

一方で、子ども同士の人間関係は大人からは見えにくい部分も多く、簡単に善悪だけで判断できる問題ではないとも感じていました」

Q.その後、Dくんの性格や行動に、変化はあったのでしょうか。

めとうさん「息子は信頼している友人のKくんと話し合い、Dくんたちのグループの誘いには以前ほど積極的に参加しない、という形で落ち着いたようです。息子自身は割り切って接しているようですが、Kくんはあの出来事以降、Dくんとは距離を置くようになったと聞いています。ただ、引き続き交流している子たちもいるようで、子どもたちなりにそれぞれの距離感を見つけているのだと思います」

Q.今回の件から、めとうさんご自身はどのようなことを学びましたか。

めとうさん「今振り返ると、子ども同士のSNSやスマホ上のトラブルは、決して軽く考えてはいけない複雑な問題だと感じています。息子は信頼できる友人の存在があったことで前向きに切り替えることができましたが、同じような状況に置かれた全ての子どもがそうできるとは限りません。暴言で深く傷つく子もいますし、仲間外れになることを恐れて何も言えずに我慢している子もいると思います。親に相談できない子や、自分が傷ついていることに気付いていない子もいるかもしれません。今回の漫画で、暴言がどれほど相手を傷つけるのかを考えるきっかけになればうれしいです。

また、中学生の頃は親子のコミュニケーションが大きく変化する時期でもあります。だからこそ、日ごろから子どもの話を聞き、親子で対話できる関係性を作ることの大切さを改めて感じました」

Q.漫画「スマホのトラブル、親子の向き合い方」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

めとうさん「ありがたいことに、多くの方からコメントをいただきました。息子の行動に対して、『すごい』『かっこいい』『勇気がある』といった温かい声をたくさんいただきました。私自身も息子の行動には驚きましたが、読者の皆さまの反応を見て、改めてその行動の重みを感じました。

一方で、『暴言を受けた女の子の気持ちを考えると複雑』『簡単に割り切れる問題ではない』といったご意見もいただきました。私自身も、今回の親子の対応が唯一の正解だったとは考えていません。状況や相手によっては、別の対応が必要だったケースもあると思います。だからこそ、この作品を通じて正解を示したいというよりは、子どもたちのスマホトラブルや人間関係について考えるきっかけになれば、と願っています」