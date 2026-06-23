『Tokyo middle 30』主題歌はふみの書き下ろし楽曲に決定 世代を超えて“今を生きる不安と希望”に寄り添うメッセージソングに【コメントあり】

『Tokyo middle 30』主題歌はふみの書き下ろし楽曲に決定 世代を超えて“今を生きる不安と希望”に寄り添うメッセージソングに【コメントあり】