『Tokyo middle 30』主題歌はふみの書き下ろし楽曲に決定 世代を超えて“今を生きる不安と希望”に寄り添うメッセージソングに【コメントあり】
7月22日スタートのフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜 後10：00）の主題歌が、シンガーソングライター・ふみのの書き下ろし楽曲『東京』に決定。ちゃんみな主宰のセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第一弾アーティストとして大きな注目を浴びているふみのが、現代に生きる葛藤の中で日々奮闘するすべての人へ、本主題歌でそっと寄り添う。
【写真】『Tokyo middle 30』に出演する仲里依紗＆のん＆深川麻衣
本作は中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性３人が、恋、仕事、家庭―思い通りにはいかない現実に直面し、時に３人で泣き、助け合い、他愛ないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語。
本作の主人公は、佐倉麻紀（さくら・まき／仲里依紗）、山地遥（やまじ・はるか／のん）、永野薫子（ながの・かおるこ／深川麻衣）の３人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った３人は、憧れの東京にやって来るが、気づけば35歳に。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた３人だが、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる─。
主題歌を担当するふみのは、一世を風靡したガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人の１人。優しい中にも強い芯のある唯一無二の歌声と高い表現力で、その実力を認められたふみのは、今年１月にちゃんみなが主宰する新たなセルフプロデュース型レーベル 「NO LABEL ARTISTS」 の第一弾アーティストとしてデビューした。今年４月クールで放送した『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』(テレビ朝日)では、自身初となるドラマ主題歌を担当。本作で、書き下ろし楽曲にて、２クール連続でＧＰ帯連ドラ主題歌を担当するという、今最も勢いに乗る存在として注目を集めている。
今回、ふみのが書き下ろした主題歌のタイトルは『東京』。ドラマでは、主人公３人が“東京”という街で自身の人生と向き合う姿を描いていくが、主題歌もまた、にぎやかな“東京”の街の中で生きる人々が、それぞれに悩みや葛藤を抱えながら日々を重ねている現実に寄り添い、どんな生き方も肯定し、そっと背中を押してくれるメッセージが随所に込められている。「東京の街に溢（あふ）れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉（うれ）しいです」と楽曲への想いを語るふみの。ふみのならではの優しく温かい歌声がドラマの世界観をより高めていく。
◆ふみのコメント
「この度、7月期新水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担当させていただくことになりました。求める何かに向けてひたすらに奮闘する“今”を描いた私の4th Single 『東京』がドラマ『Tokyo middle 30』と一緒にこの夏を並走できること、本当に光栄に思います。
本楽曲は、いつか描いていた夢や希望の前に気づいたらある現実とのギャップに戸惑いや葛藤を感じながらも、歩みの止まることない日々（「今」）を歌っています。東京の街に溢（あふ）れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉（うれ）しいです。是非ドラマと合わせてお楽しみください！」
本作は中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性３人が、恋、仕事、家庭―思い通りにはいかない現実に直面し、時に３人で泣き、助け合い、他愛ないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語。
本作の主人公は、佐倉麻紀（さくら・まき／仲里依紗）、山地遥（やまじ・はるか／のん）、永野薫子（ながの・かおるこ／深川麻衣）の３人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った３人は、憧れの東京にやって来るが、気づけば35歳に。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた３人だが、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる─。
主題歌を担当するふみのは、一世を風靡したガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人の１人。優しい中にも強い芯のある唯一無二の歌声と高い表現力で、その実力を認められたふみのは、今年１月にちゃんみなが主宰する新たなセルフプロデュース型レーベル 「NO LABEL ARTISTS」 の第一弾アーティストとしてデビューした。今年４月クールで放送した『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』(テレビ朝日)では、自身初となるドラマ主題歌を担当。本作で、書き下ろし楽曲にて、２クール連続でＧＰ帯連ドラ主題歌を担当するという、今最も勢いに乗る存在として注目を集めている。
今回、ふみのが書き下ろした主題歌のタイトルは『東京』。ドラマでは、主人公３人が“東京”という街で自身の人生と向き合う姿を描いていくが、主題歌もまた、にぎやかな“東京”の街の中で生きる人々が、それぞれに悩みや葛藤を抱えながら日々を重ねている現実に寄り添い、どんな生き方も肯定し、そっと背中を押してくれるメッセージが随所に込められている。「東京の街に溢（あふ）れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉（うれ）しいです」と楽曲への想いを語るふみの。ふみのならではの優しく温かい歌声がドラマの世界観をより高めていく。
◆ふみのコメント
「この度、7月期新水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担当させていただくことになりました。求める何かに向けてひたすらに奮闘する“今”を描いた私の4th Single 『東京』がドラマ『Tokyo middle 30』と一緒にこの夏を並走できること、本当に光栄に思います。
本楽曲は、いつか描いていた夢や希望の前に気づいたらある現実とのギャップに戸惑いや葛藤を感じながらも、歩みの止まることない日々（「今」）を歌っています。東京の街に溢（あふ）れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉（うれ）しいです。是非ドラマと合わせてお楽しみください！」