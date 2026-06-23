「なぜこれほどの選手がオランダ戦に出ていなかったんだ」チュニジアが驚愕しただろう７番の躍動で“替えの利かない”はずの鎌田大地が…【W杯】

「なぜこれほどの選手がオランダ戦に出ていなかったんだ」チュニジアが驚愕しただろう７番の躍動で“替えの利かない”はずの鎌田大地が…【W杯】