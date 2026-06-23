「なぜこれほどの選手がオランダ戦に出ていなかったんだ」チュニジアが驚愕しただろう７番の躍動で“替えの利かない”はずの鎌田大地が…【W杯】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
「なぜこれほどの選手がオランダ戦に出ていなかったんだ」
チュニジアは、いや世界が驚いたのではないだろうか。
日本代表が４−０で大勝した北中米ワールドカップ・グループステージ第２節のチュニジア戦、今大会初出場で躍動したのがボランチで先発した田中碧だ。
前線までかけ上がって先制点に絡めば、縦につける見事なパスで３点目をプレアシスト。守備では驚異的な運動量で広範囲をカバーし、鋭いプレスバックでピンチの芽を潰した。
大会前、鎌田大地と佐野海舟のダブルボランチは替えが利かないと思っていた。実際、２−２で引き分けたオランダ戦はこの２人がフル出場し、田中に出番はなかった。
だが、チュニジア戦では田中を起用したことで、鎌田を“埋まらない”左シャドーで起用でき、先制点も奪った。森保一監督のプランが見事に当たったわけだ。
田中がこれだけハイパフォーマンスができるのであれば、今後も佐野と田中、鎌田の左シャドーの継続も考えられる。
日本にとって、この７番の存在は心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
「なぜこれほどの選手がオランダ戦に出ていなかったんだ」
チュニジアは、いや世界が驚いたのではないだろうか。
日本代表が４−０で大勝した北中米ワールドカップ・グループステージ第２節のチュニジア戦、今大会初出場で躍動したのがボランチで先発した田中碧だ。
前線までかけ上がって先制点に絡めば、縦につける見事なパスで３点目をプレアシスト。守備では驚異的な運動量で広範囲をカバーし、鋭いプレスバックでピンチの芽を潰した。
大会前、鎌田大地と佐野海舟のダブルボランチは替えが利かないと思っていた。実際、２−２で引き分けたオランダ戦はこの２人がフル出場し、田中に出番はなかった。
だが、チュニジア戦では田中を起用したことで、鎌田を“埋まらない”左シャドーで起用でき、先制点も奪った。森保一監督のプランが見事に当たったわけだ。
田中がこれだけハイパフォーマンスができるのであれば、今後も佐野と田中、鎌田の左シャドーの継続も考えられる。
日本にとって、この７番の存在は心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番