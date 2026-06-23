「日本に全く歯が立たなかった」森保ジャパンに惨敗で茫然…涙目だったチュニジア人記者がこぼした“絶望の一言”「W杯で通用するレベルにない」
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。鎌田大地の２戦連発弾、上田綺世の２ゴール、伊東純也のW杯初得点で４−０の完勝を収めた。
試合後、取材エリアにいたチュニジアのナジ・ケルシャウイ記者は、よもやの大敗に茫然とした様子だった。
試合の感想を尋ねると、「日本には全く歯が立たなかった」と悲嘆。絞り出すような声で、自国代表の体たらくを嘆いた。
「この結果はチュニジアのサッカー界にとって大きな問題だ。本当に大きな問題だ。監督や選手にとっても大きな問題だ。現状ではワールドカップに通用するレベルにない」
その目には、うっすら光るものがあったように感じた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。鎌田大地の２戦連発弾、上田綺世の２ゴール、伊東純也のW杯初得点で４−０の完勝を収めた。
試合後、取材エリアにいたチュニジアのナジ・ケルシャウイ記者は、よもやの大敗に茫然とした様子だった。
「この結果はチュニジアのサッカー界にとって大きな問題だ。本当に大きな問題だ。監督や選手にとっても大きな問題だ。現状ではワールドカップに通用するレベルにない」
その目には、うっすら光るものがあったように感じた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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