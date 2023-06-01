ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１５９ドル高 ナスダックは１．３％安
NY株式22日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 51723.72（+159.02 +0.31%）
ナスダック 26181.43（-336.50 -1.27%）
CME日経平均先物 73240（大証終比：+380 +0.52%）
欧州株式22日終値
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.224（+0.047）
10年債 4.505（+0.052）
30年債 4.947（+0.050）
期待インフレ率 2.262（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.431（+0.034）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.73（-1.87 -2.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4205.00（-40.90 -0.96%）
ビットコイン（ドル）
64594.32（+824.64 +1.29%）
（円建・参考値）
1043万2629円（+133188 +1.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51723.72（+159.02 +0.31%）
ナスダック 26181.43（-336.50 -1.27%）
CME日経平均先物 73240（大証終比：+380 +0.52%）
欧州株式22日終値
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.224（+0.047）
10年債 4.505（+0.052）
30年債 4.947（+0.050）
期待インフレ率 2.262（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.431（+0.034）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.73（-1.87 -2.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4205.00（-40.90 -0.96%）
ビットコイン（ドル）
64594.32（+824.64 +1.29%）
（円建・参考値）
1043万2629円（+133188 +1.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ