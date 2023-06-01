NY株式22日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　51723.72（+159.02　+0.31%）
ナスダック　　　26181.43（-336.50　-1.27%）
CME日経平均先物　73240（大証終比：+380　+0.52%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10437.85（+74.58　+0.72%）
独DAX　 25139.69（+153.87　+0.62%）
仏CAC40　 8400.11（-21.03　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　4.224（+0.047）
10年債　 　4.505（+0.052）
30年債　 　4.947（+0.050）
期待インフレ率　 　2.262（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.952（-0.033）
英　国　　4.808（-0.034）
カナダ　　3.431（+0.034）
豪　州　　4.811（+0.000）
日　本　　2.669（+0.021）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.73（-1.87　-2.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4205.00（-40.90　-0.96%）

ビットコイン（ドル）
64594.32（+824.64　+1.29%）
（円建・参考値）
1043万2629円（+133188　+1.29%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ