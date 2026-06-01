動画と課題解決事例で選定できる直動部品カタログ！ スガツネ工業「マルチリニアモーションカタログ No.471A」

記事ポイント 新製品11品番を追加し40ページにリニューアル、2026年6月19日発刊連結用レールで長尺対応、幅細キャリッジでスペース省スペース化を実現デジタル版を無料で閲覧でき、動画コンテンツや課題解決事例も掲載 新製品11品番を追加し40ページにリニューアル、2026年6月19日発刊連結用レールで長尺対応、幅細キャリッジでスペース省スペース化を実現デジタル版を無料で閲覧でき、動画コンテンツや課題解決事例も掲載

スガツネ工業が、直動部品の選定・導入を支援する「マルチリニアモーションカタログ No.471A」を2026年6月19日に発刊しました。

2025年6月発刊の「No.471」に新製品を追加してリニューアル増刷したもので、製造現場の設計者や調達担当者がデジタル版を無料で閲覧できます。

スガツネ工業「マルチリニアモーションカタログ No.471A」

名称：マルチリニアモーションカタログ No.471A発刊日：2026年6月19日総ページ数：40ページ新製品：11品番掲載品番数：67点サイズ：A4デジタル版：無料閲覧可

スガツネ工業は1930年創業の産業機器用部品・建築金物の総合メーカーです。

本カタログは、同社のコア技術ブランド「MDT（モーションデザインテック）」のひとつ、「マルチリニアモーション」製品を67点掲載しています。

マルチリニアモーションとは、スガツネ独自の直動機構がもたらす動きの総称です。

このガイドレールはマルチな方向から荷重を受けられるうえ、高い取付精度を求めないため、設計・調達・取付の各工程でコスト削減につながります。

近年の製造現場では人手不足への対応や装置の省スペース化、設計・組立工数の削減が課題となっています。

マルチリニアモーション製品は、なめらかな動きと取り付けやすさを両立することで、装置・設備のトータルコスト削減に貢献します。

今回追加の新製品：連結用レールと幅細キャリッジ

今回新たに追加された製品は、「マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型」に対応する連結用レールと、幅細キャリッジ（MLGX-25CN-8）です。

連結用レールにより、長尺やさまざまな長さへの対応が可能です。

連結補助治具（オプション品）を使うと芯出しも簡単に行えるため、現場での施工手間を大幅に削減できます。

幅細キャリッジ（MLGX-25CN-8）はレール幅に納まるコンパクト設計。スペースに余裕のない装置や設備にも直動機構を組み込めます。

省スペース化を求める設計現場での採用に適しています。

これら2種の新製品により、長尺への対応と狭小スペースへの設置という、これまで両立が難しかった要件に同じ製品群で対応できます。

MDT（モーションデザインテック）とは

MDTは、「動きの感触」や「取り付け・調整」、「開閉角度・軌跡」を統合制御するスガツネ工業独自の技術ブランドです。

代表製品群には、任意の位置で蓋・扉を保持する「トルクヒンジ」や、ゆっくりと閉まる「ダンパーヒンジ」があります。

マルチリニアモーションはMDTを構成するコア技術のひとつで、直動動作に特化した製品群です。

カタログの見どころ：動画コンテンツと課題解決事例

本カタログには、製品紹介・施工例・取付方法を収録した動画コンテンツを掲載しており、機構部品の実際の動きを映像で提供しています。

また、課題解決事例も掲載し、どの事例にどのレールが合うかが分かる構成になっています。

製品スペックだけでなく、現場の課題から製品を選定できる内容です。

デジタル版はWebサイトで無料公開されており、40ページ全体をオンラインで参照できます。

なめらかな直動動作と現場での取り付けやすさを両立しながら、長尺対応から省スペース設置まで幅広い設計要件に応えられます。

動画や課題解決事例を活用することで、装置・設備の設計から導入まで効率よく進められます。

スガツネ工業「マルチリニアモーションカタログ No.471A」の紹介でした。

よくある質問

Q. カタログ No.471Aは何ページで、何品番が掲載されていますか？

A. 総ページ数は40ページで、67点の品番を掲載しています。今回のリニューアルで新製品11品番が追加されました。

Q. デジタル版は有料ですか？

A. 無料で閲覧できます。スガツネ工業のWebサイトで公開されています。

Q. 今回追加された新製品はどのような用途に対応していますか？

A. 連結用レールは長尺やさまざまな長さへの対応を可能にし、幅細キャリッジ（MLGX-25CN-8）は限られたスペースでの直動機構の採用に対応します。

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