雀鳳 折りたたみ家庭用麻雀卓（ホワイト）＋麻雀牌

Amazonにて、雀鳳（ジャンホウ）ブランドの折りたたみ家庭用麻雀卓が特別価格で販売されている。期間は6月29日23時59分まで。

今回、二つ折りでコンパクトに保管・収納・持ち運びが可能な家庭用麻雀卓がラインナップ。ハイとローの2段階で高さ調節が可能で、テーブルとしても座卓としても、様々な環境に対応する。点棒が置ける4つのポケットや小物入れ用ポケット、ドリンクホルダーが付いており、快適に麻雀が楽しめる。

麻雀牌が付属するモデルや本体カラーの異なる4種類があり、それぞれ期間中、割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

折りたたみ家庭用麻雀卓（ブラック）＋麻雀牌

28mm牌、全148枚のフルセットが付属。収納袋も付いている。

折りたたみ家庭用麻雀卓（ブラック/ホワイト）

ブラック

ホワイト