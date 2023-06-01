Amazonにて、三菱のキャニスター型掃除機「Be-K（ビケイ）」がセール価格で販売されている。期間は7月6日23時59分まで。

期間中、自走式パワーブラシを搭載した紙パック式（TC-FD2B-N、TC-FM2B-A）とサイクロン式（TC-ED2B-S）がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Be-K（ビケイ）紙パック掃除機 TC-FD2B-N

自走式パワーブラシでパワフルにゴミをキャッチする。ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込む。小型軽量設計で、本体質量は2.4kg。

集じん容積1.5Lの大容量と、三菱独自の風路構造で紙パックの交換回数が少なく、紙パック費用も節約できる。回転ブラシの面倒な毛がらみもサッと引き抜くだけで簡単に除去可能。引き出した回転ブラシは水洗いできる。

Be-K（ビケイ）サイクロン式 掃除機 TC-ED2B-S

高速で回転させることで風とゴミを分離し強い吸引力を生み出すサイクロン式。「らくリーニングヘッド」と毛がらみ除去で手入れの負担を軽減する。本体質量は2.4kg。