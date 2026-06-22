岡山DF阿部海大が鳥栖に完全移籍「この決断をするまで、本当にたくさん悩みました」
サガン鳥栖は22日、ファジアーノ岡山DF阿部海大の完全移籍加入を発表した。
阿部はクラブを通じ、「ファジアーノ岡山より完全移籍で加入することになりました阿部海大です。自分の持てる力をすべて発揮し、チームのために戦います! 全員の力で必ずJ1昇格しましょう。よろしくお願いします!」とコメント。
また、18年に東福岡高から加入し、秋田に期限付き移籍した23年を除き、8年プレーした岡山のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「ファジアーノ岡山に関わるすべての皆さま、このたび、サガン鳥栖に移籍することを決めました。
この決断をするまで、本当にたくさん悩みました。
岡山はプロのキャリアをスタートしたクラブで、僕にとって特別な場所であり、このクラブで過ごした時間はサッカー人生の中でもかけがえない宝物だからです。
だからこそ、このクラブを離れることは簡単な決断ではありませんでした。
2018年ファジアーノ岡山に加入してから9シーズン、皆さんと共に歩んできて、決して順風満帆ではなく、苦しい時間も、結果が出ない時期もありましたが、そういった時期こそ選手としてどうあるべきか、何が必要なのかを、共に戦う選手・スタッフや、苦しいときこそ背中を押し共に戦ってくれるサポーターのみなさんに教えてもらいました。
そして、この素晴らしいクラブで歴史を変える多くの瞬間を共にできたことを誇りに思います。特に2024シーズン、ホームでJ1昇格を決めた時に見た景色は、忘れることなく深く印象に残っています。岡山で出会ったすべての方々に感謝しています。この街で過ごした日々、スタジアムの景色、皆さんの声援は一生忘れることはありません。
家族も含め、本当にたくさんの愛情をいただきました。岡山が大好きです。
そして、これからもずっと特別な場所です。
僕はここでクラブを離れますが、
サポーターの皆さんは、応援することをやめなければ、ずっとファジアーノ岡山を応援することができます。ですので、これからもファジアーノ岡山をよろしくお願いします。
本当にありがとうございました!」
以下、クラブ発表プロフィール
●DF阿部海大
(あべ・かいと)
■生年月日
1999年9月18日
■出身地
大分県
■身長/体重
183cm/80kg
■経歴
きつきFC-スマイスセレソンFC-東福岡高-岡山-秋田-岡山
阿部はクラブを通じ、「ファジアーノ岡山より完全移籍で加入することになりました阿部海大です。自分の持てる力をすべて発揮し、チームのために戦います! 全員の力で必ずJ1昇格しましょう。よろしくお願いします!」とコメント。
また、18年に東福岡高から加入し、秋田に期限付き移籍した23年を除き、8年プレーした岡山のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
この決断をするまで、本当にたくさん悩みました。
岡山はプロのキャリアをスタートしたクラブで、僕にとって特別な場所であり、このクラブで過ごした時間はサッカー人生の中でもかけがえない宝物だからです。
だからこそ、このクラブを離れることは簡単な決断ではありませんでした。
2018年ファジアーノ岡山に加入してから9シーズン、皆さんと共に歩んできて、決して順風満帆ではなく、苦しい時間も、結果が出ない時期もありましたが、そういった時期こそ選手としてどうあるべきか、何が必要なのかを、共に戦う選手・スタッフや、苦しいときこそ背中を押し共に戦ってくれるサポーターのみなさんに教えてもらいました。
そして、この素晴らしいクラブで歴史を変える多くの瞬間を共にできたことを誇りに思います。特に2024シーズン、ホームでJ1昇格を決めた時に見た景色は、忘れることなく深く印象に残っています。岡山で出会ったすべての方々に感謝しています。この街で過ごした日々、スタジアムの景色、皆さんの声援は一生忘れることはありません。
家族も含め、本当にたくさんの愛情をいただきました。岡山が大好きです。
そして、これからもずっと特別な場所です。
僕はここでクラブを離れますが、
サポーターの皆さんは、応援することをやめなければ、ずっとファジアーノ岡山を応援することができます。ですので、これからもファジアーノ岡山をよろしくお願いします。
本当にありがとうございました!」
以下、クラブ発表プロフィール
●DF阿部海大
(あべ・かいと)
■生年月日
1999年9月18日
■出身地
大分県
■身長/体重
183cm/80kg
■経歴
きつきFC-スマイスセレソンFC-東福岡高-岡山-秋田-岡山