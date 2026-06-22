【W杯2026】新田さちか、日本代表のチケットの入手経緯を説明 費用も明かす「沢山ご質問いただいたチケットについて…」
『ミス青山コンテスト2020』準グランプリを受賞し、モデルや俳優として活動する新田さちか（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本代表の試合を観戦した背景を説明した。
【写真複数】「かなりいい席」観戦ショットを公開した新田さちか
新田は「沢山ご質問いただいたチケットについて…」と書き出し「今回は、FIFA公式のホスピタリティチケットを購入しました！詳細な販売ロジックは分からんのやけど、試合が近づいたタイミングで、どのエリアになるか分からん代わりに、ホスピタリティチケットとしては比較的手の届きやすい価格のプラン（しかも、当時の一般席リセール価格よりも安く！）が出ていたんです」と説明した。
続けて「そのタイミングで購入できたので、友人たち5人でまとまって観戦したよ」と伝えた。「食事の提供や、SUITE/VIP専用エリアがあったり、普段とは少し違った観戦体験ができました」といい、「とはいえ、1人900ドル（約15万円）」と金額も明かした。
「タイミングによってはこんな販売方法もあるみたいやし、これから観戦される方の参考になれば嬉しいです」と伝えた。
新田は15日に日本代表の試合を観戦したことを報告。写真ではふかふかそうな座席で観戦するようなショットなどを公開し、ファンからは「かなりいい席」「羨ましすぎです…」などの反響が寄せられていた。
【写真複数】「かなりいい席」観戦ショットを公開した新田さちか
新田は「沢山ご質問いただいたチケットについて…」と書き出し「今回は、FIFA公式のホスピタリティチケットを購入しました！詳細な販売ロジックは分からんのやけど、試合が近づいたタイミングで、どのエリアになるか分からん代わりに、ホスピタリティチケットとしては比較的手の届きやすい価格のプラン（しかも、当時の一般席リセール価格よりも安く！）が出ていたんです」と説明した。
「タイミングによってはこんな販売方法もあるみたいやし、これから観戦される方の参考になれば嬉しいです」と伝えた。
新田は15日に日本代表の試合を観戦したことを報告。写真ではふかふかそうな座席で観戦するようなショットなどを公開し、ファンからは「かなりいい席」「羨ましすぎです…」などの反響が寄せられていた。