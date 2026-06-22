7月から始まる日本テレビの夏ドラマ。その顔ぶれが話題となっている。

「STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの“起用ラッシュ”が起きているんですよ」（芸能記者）

実際、7月5日スタートの新日曜ドラマ『一次元の挿し木』はHey! Say! JUMP・山田涼介が主演。8日スタートの新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は比嘉愛未主演だが、準主役にtimelesz・松島聡を起用。医療ドラマ初挑戦の彼が、比嘉の“相棒”として物語を引っ張る。

「さらに11日スタートの新土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』では、SixTONES・松村北斗さんが主演。ゴールデン・プライム帯の夏ドラマ3作品で、STARTO勢が主役・準主役として決定しているのです」（同前）

この布陣には、“偏重キャスティング”を指摘する声もネット上で見られる。芸能プロ関係者はこう語る。

「日本テレビとSTARTO ENTERTAINMENTは長年にわたって深い関係を築いてきました。話題性や集客力を考えれば起用が続くのも理解できます。ただ、1クールの主要ドラマ3本を同じ事務所のタレントが出るとなると、演技力より“事務所の力学”が優先されていると視聴者に思われかねません」

もっとも、こうした関係は今に始まった話ではない。

「『24時間テレビ』では、旧ジャニーズ事務所時代から、2003年のTOKIOを皮切りに、嵐、NEWS、Sexy Zone（現timelesz）、なにわ男子など、20年以上にわたって所属タレントが番組の顔を担ってきました。

2024年は、中居正広さんをめぐる一連の問題や、系列局の元幹部社員による寄付金着服問題などを受け、メインパーソナリティー制度は廃止されました。それでも2025年はKing ＆ Princeが“チャリティーパートナー”という新たな肩書で起用され、チャリティーマラソンランナーにもSUPER EIGHT・横山裕さんが選ばれています。

名称こそ変わったものの、日テレとSTARTOの“深い仲”は大きく変わっていないのです」（同前）

3作の評判の答えは、夏の終わりごろに出るだろう。