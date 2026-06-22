大丸東京店、恐怖のXRアトラクション登場へ “存在しないはずのフロア”へ行く『迷界デパート』【概要】
大丸松坂屋百貨店は、株式会社闇、株式会社日本XRセンターとの共創により、XR技術を用いてストーリーを没入体験するXRアトラクション向けオリジナルコンテンツ『迷界デパート〜終わらない記憶が彷徨う、無限の百貨店迷宮〜』を制作開始。7月16日より大丸東京店で開催する。
【画像】『行方不明展』『恐怖心展』などをヒットさせた株式会社闇
『迷界デパート〜終わらない記憶が彷徨う、無限の百貨店迷宮〜』は、ヘッドマウントディスプレイを装着してプレイするフリーローミング（自由歩行）型のホラーコンテンツ。
「深夜の従業員用エレベーターに乗ると、異世界に取り込まれてしまう…」そんな都市伝説が囁かれる百貨店が舞台。新人夜間警備員であるあなたは、「空間の異常」を調査する極秘任務のため、深夜の従業員用エレベーターへと乗り込む。しかし、突如として空間が歪み、存在しないはずのフロアにたどり着く。
そこは、人々の記憶が狂気を帯びて無限にループする「迷界デパート」だった。どこか懐かしくも不気味な売り場、そして暗闇から無数のマネキンが迫り来る。ここは現実か、それとも悪夢か。手にした警備用ライトの光だけを頼りに、あなたはこの世界からの脱出を試みる。襲い来る怪異を退け、無限の迷宮から無事に帰還することができるか。
制作支援を募るクラウドファンディングでは、XR体験を先行購入できるチケットを用意する。
■企画概要
開催期間：7月16日（木）〜8月11日（火・祝）予定
会場：大丸東京店 11階 催事場
主催：株式会社 大丸松坂屋百貨店
ストーリー制作：株式会社闇
企画・制作：株式会社 大丸松坂屋百貨店、株式会社闇、株式会社日本XRセンター
クラウドファンディング概要
実施期間：2026年6月5日（金）〜6月23日（火）
支援者募集目的：XRコンテンツ『迷界デパート〜終わらない記憶が彷徨う、無限の百貨店迷宮〜』 の制作支援
主なリターン：XR体験チケット／“会場での名前掲載権”など
目標金額：300,000円
支援募集ページ：クラウドファンディングサイト「CAMP FIRE」
【画像】『行方不明展』『恐怖心展』などをヒットさせた株式会社闇
『迷界デパート〜終わらない記憶が彷徨う、無限の百貨店迷宮〜』は、ヘッドマウントディスプレイを装着してプレイするフリーローミング（自由歩行）型のホラーコンテンツ。
そこは、人々の記憶が狂気を帯びて無限にループする「迷界デパート」だった。どこか懐かしくも不気味な売り場、そして暗闇から無数のマネキンが迫り来る。ここは現実か、それとも悪夢か。手にした警備用ライトの光だけを頼りに、あなたはこの世界からの脱出を試みる。襲い来る怪異を退け、無限の迷宮から無事に帰還することができるか。
制作支援を募るクラウドファンディングでは、XR体験を先行購入できるチケットを用意する。
■企画概要
開催期間：7月16日（木）〜8月11日（火・祝）予定
会場：大丸東京店 11階 催事場
主催：株式会社 大丸松坂屋百貨店
ストーリー制作：株式会社闇
企画・制作：株式会社 大丸松坂屋百貨店、株式会社闇、株式会社日本XRセンター
クラウドファンディング概要
実施期間：2026年6月5日（金）〜6月23日（火）
支援者募集目的：XRコンテンツ『迷界デパート〜終わらない記憶が彷徨う、無限の百貨店迷宮〜』 の制作支援
主なリターン：XR体験チケット／“会場での名前掲載権”など
目標金額：300,000円
支援募集ページ：クラウドファンディングサイト「CAMP FIRE」