18歳・新沼凛空「芸能活動に一区切り」今後に言及「人生の中でもかけがえのない時間を」
モデルで俳優の新沼凛空（18）が22日、自身のインスタグラムを更新。「芸能活動に一区切り」つけることを発表した。
【写真】まだあどけない！？『TGC AUDITION』でグランプリを受賞した新沼凛空
新沼は「【応援してくださっている皆様へ】」と書き出し「私、新沼凛空は、2026年6月22日をもちまして、芸能活動に一区切りをつけることといたしました。突然のご報告となってしまいましたこと、申し訳なく思っております」と伝えた。
続けて「私は中学2年生のときに受けたTGCオーディションをきっかけに芸能界に入り、約4年間、さまざまなお仕事を経験させていただきました。すべてが新しく、初めてのことばかりで、人生の中でもかけがえのない時間を過ごすことができました」と振り返った。
さらに「自分が出演したステージの映像や雑誌「CanCam」専属決定、そして映画館のスクリーンで作品を観たときの嬉しさや幸せは、今でも鮮明に覚えています。14歳で何も分からないまま飛び込んだこの世界で、支えてくださったマネージャーさん、お仕事で関わってくださった関係者の皆様、そしていつも応援してくださったファンの皆様のおかげで、これまでにない華やかで輝かしい景色を見ることができました。心から感謝の気持ちでいっぱいです」と謝意を示した。
さらに「楽しいことや嬉しいことだけでなく、辛いことや悔しいことも数えきれないほど経験しましたが、そのすべてが私を成長させてくれました。これまで関わってくださったすべての皆様、未熟な私を支え、応援してくださり、本当にありがとうございました」と続けた。
「今後は、これまでの経験を活かしながら、自分のペースで新たな道を前向きに歩んでいきたいと思っております。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。
【写真】まだあどけない！？『TGC AUDITION』でグランプリを受賞した新沼凛空
新沼は「【応援してくださっている皆様へ】」と書き出し「私、新沼凛空は、2026年6月22日をもちまして、芸能活動に一区切りをつけることといたしました。突然のご報告となってしまいましたこと、申し訳なく思っております」と伝えた。
続けて「私は中学2年生のときに受けたTGCオーディションをきっかけに芸能界に入り、約4年間、さまざまなお仕事を経験させていただきました。すべてが新しく、初めてのことばかりで、人生の中でもかけがえのない時間を過ごすことができました」と振り返った。
さらに「楽しいことや嬉しいことだけでなく、辛いことや悔しいことも数えきれないほど経験しましたが、そのすべてが私を成長させてくれました。これまで関わってくださったすべての皆様、未熟な私を支え、応援してくださり、本当にありがとうございました」と続けた。
「今後は、これまでの経験を活かしながら、自分のペースで新たな道を前向きに歩んでいきたいと思っております。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。