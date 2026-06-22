“新生”ルヴァン杯の組み合わせ決定! 前回王者の広島は2回戦、鹿島&神戸はプライムラウンドから登場
Jリーグは22日、2026-27シーズンのリーグカップ戦の組み合わせ表、開催日、1回戦の対戦カード・キックオフ時刻・スタジアムを発表した。
春秋制から秋春制へのシーズン移行という変革期のタイミングで、リーグカップ戦の大会名称がこれまでの「JリーグYBCルヴァンカップ」から「Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に変更。ロゴも刷新されている。
2025シーズン王者のサンフレッチェ広島は2回戦から登場し、ヴァンラーレ八戸と栃木シティの勝者と戦う。
また、鹿島アントラーズとヴィッセル神戸はプライムラウンドからの出場。プライムラウンドの組み合わせは抽選の予定となっている。
以下、ルヴァン杯の試合日程
■1stラウンド
【1回戦】
9月2日(水)
[1] 八戸 18:30 栃木C [プラスタ]
[3] 群馬 19:00 新潟 [正田スタ]
[4] 金沢 19:00 今治 [石川西部]
[6] 宮崎 19:00 富山 [いちご]
[7] 琉球 19:00 横浜FC [沖縄県陸]
[8] 岐阜 19:00 徳島 [ヒマスタ]
[9] 鹿児島 19:00 札幌 [白波スタ]
[10] 北九州 19:00 いわき [ミクスタ]
[11] 熊本 19:00 大分 [えがおS]
[13] 相模原 18:30 磐田 [ギオンス]
[14] FC大阪 19:00 甲府 [たけびし]
[16] 奈良 19:00 鳥栖 [ロートF]
[17] 山口 19:00 藤枝 [みらスタ]
[19] 鳥取 19:00 大宮 [Axis]
[20] 愛媛 19:00 秋田 [ニンスタ]
9月9日(水)
[2] 松本 19:00 湘南 [サンアル]
[5] 栃木SC 19:00 山形 [カンセキ]
[12] 讃岐 19:00 千葉 [メグスタ]
[15] 滋賀 18:30 東京V [ハトスタ]
[18] 高知 19:00 長崎 [ギケンス]
[21] 長野 19:00 水戸 [長野U]
[22] 福島 19:00 仙台 [とうスタ]
【2回戦】
9月29日(火)
[23] [1]の勝者 vs 広島 [未定]
[24] [2]の勝者 vs [3]の勝者 [未定]
[25] [4]の勝者 vs 清水 [未定]
[26] [5]の勝者 vs 横浜FM [未定]
[27] [6]の勝者 vs 浦和 [未定]
[28] [7]の勝者 vs [8]の勝者 [未定]
[29] [9]の勝者 vs 岡山 [未定]
[30] [10]の勝者 vs 名古屋 [未定]
[31] [11]の勝者 vs 川崎F [未定]
[32] [12]の勝者 vs [13]の勝者 [未定]
[33] [14]の勝者 vs 福岡 [未定]
[34] [15]の勝者 vs [16]の勝者 [未定]
[35] [17]の勝者 vs C大阪 [未定]
[36] [18]の勝者 vs [19]の勝者 [未定]
[37] [20]の勝者 vs FC東京 [未定]
[38] [21]の勝者 vs [22]の勝者 [未定]
【3回戦】
10月14日(水)
[39] [23]の勝者 vs [24]の勝者 [未定]
[40] [25]の勝者 vs [26]の勝者 [未定]
[41] [27]の勝者 vs [28]の勝者 [未定]
[42] [29]の勝者 vs [30]の勝者 [未定]
[43] [31]の勝者 vs [32]の勝者 [未定]
[44] [33]の勝者 vs [34]の勝者 [未定]
[45] [35]の勝者 vs [36]の勝者 [未定]
[46] [37]の勝者 vs [38]の勝者 [未定]
【4回戦】
10月28日
[47] [39]の勝者 vs [40]の勝者 [未定]
[48] [41]の勝者 vs [42]の勝者 [未定]
[49] [43]の勝者 vs [44]の勝者 [未定]
[50] [45]の勝者 vs [46]の勝者 [未定]
10月3日(土)or10月4日(日)
[51] 町田 vs 京都 [Gスタ]
[52] 柏 vs G大阪 [三協F柏]
■プライムラウンド
準々決勝:第1戦 11月11日(水)/第2戦 11月15日(日)
準決勝:第1戦 3月24日(水)/第2戦 3月28日(日)
決勝:未定
※[]内の数字はマッチナンバー
※2回戦以降は下位リーグのクラブもしくは2025年Jリーグの順位が下のクラブがホーム
春秋制から秋春制へのシーズン移行という変革期のタイミングで、リーグカップ戦の大会名称がこれまでの「JリーグYBCルヴァンカップ」から「Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に変更。ロゴも刷新されている。
2025シーズン王者のサンフレッチェ広島は2回戦から登場し、ヴァンラーレ八戸と栃木シティの勝者と戦う。
以下、ルヴァン杯の試合日程
■1stラウンド
【1回戦】
9月2日(水)
[1] 八戸 18:30 栃木C [プラスタ]
[3] 群馬 19:00 新潟 [正田スタ]
[4] 金沢 19:00 今治 [石川西部]
[6] 宮崎 19:00 富山 [いちご]
[7] 琉球 19:00 横浜FC [沖縄県陸]
[8] 岐阜 19:00 徳島 [ヒマスタ]
[9] 鹿児島 19:00 札幌 [白波スタ]
[10] 北九州 19:00 いわき [ミクスタ]
[11] 熊本 19:00 大分 [えがおS]
[13] 相模原 18:30 磐田 [ギオンス]
[14] FC大阪 19:00 甲府 [たけびし]
[16] 奈良 19:00 鳥栖 [ロートF]
[17] 山口 19:00 藤枝 [みらスタ]
[19] 鳥取 19:00 大宮 [Axis]
[20] 愛媛 19:00 秋田 [ニンスタ]
9月9日(水)
[2] 松本 19:00 湘南 [サンアル]
[5] 栃木SC 19:00 山形 [カンセキ]
[12] 讃岐 19:00 千葉 [メグスタ]
[15] 滋賀 18:30 東京V [ハトスタ]
[18] 高知 19:00 長崎 [ギケンス]
[21] 長野 19:00 水戸 [長野U]
[22] 福島 19:00 仙台 [とうスタ]
【2回戦】
9月29日(火)
[23] [1]の勝者 vs 広島 [未定]
[24] [2]の勝者 vs [3]の勝者 [未定]
[25] [4]の勝者 vs 清水 [未定]
[26] [5]の勝者 vs 横浜FM [未定]
[27] [6]の勝者 vs 浦和 [未定]
[28] [7]の勝者 vs [8]の勝者 [未定]
[29] [9]の勝者 vs 岡山 [未定]
[30] [10]の勝者 vs 名古屋 [未定]
[31] [11]の勝者 vs 川崎F [未定]
[32] [12]の勝者 vs [13]の勝者 [未定]
[33] [14]の勝者 vs 福岡 [未定]
[34] [15]の勝者 vs [16]の勝者 [未定]
[35] [17]の勝者 vs C大阪 [未定]
[36] [18]の勝者 vs [19]の勝者 [未定]
[37] [20]の勝者 vs FC東京 [未定]
[38] [21]の勝者 vs [22]の勝者 [未定]
【3回戦】
10月14日(水)
[39] [23]の勝者 vs [24]の勝者 [未定]
[40] [25]の勝者 vs [26]の勝者 [未定]
[41] [27]の勝者 vs [28]の勝者 [未定]
[42] [29]の勝者 vs [30]の勝者 [未定]
[43] [31]の勝者 vs [32]の勝者 [未定]
[44] [33]の勝者 vs [34]の勝者 [未定]
[45] [35]の勝者 vs [36]の勝者 [未定]
[46] [37]の勝者 vs [38]の勝者 [未定]
【4回戦】
10月28日
[47] [39]の勝者 vs [40]の勝者 [未定]
[48] [41]の勝者 vs [42]の勝者 [未定]
[49] [43]の勝者 vs [44]の勝者 [未定]
[50] [45]の勝者 vs [46]の勝者 [未定]
10月3日(土)or10月4日(日)
[51] 町田 vs 京都 [Gスタ]
[52] 柏 vs G大阪 [三協F柏]
■プライムラウンド
準々決勝:第1戦 11月11日(水)/第2戦 11月15日(日)
準決勝:第1戦 3月24日(水)/第2戦 3月28日(日)
決勝:未定
※[]内の数字はマッチナンバー
※2回戦以降は下位リーグのクラブもしくは2025年Jリーグの順位が下のクラブがホーム