「みんなの株式」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在で、菊池製作所<3444.T>が「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」で、ともに５位となっている。



２２日の東証スタンダード市場で菊池製作がストップ高カイ気配と急騰。政府が策定を目指す新たな成長戦略で、戦略１７分野への官民投資を２０４０年度までに総額３７０兆円規模とする方向で調整していると、この週末に複数メディアが伝えた。このうち、フィジカルＡＩ分野に対しては１０兆５０００億円をかけるという。菊池製作は装着型ロボットを開発しており、フィジカルＡＩ関連株として、この日は大量の買いを集めている。ただ、市場には人気先行との見方もあり強弱感が対立している様子だ。



出所：MINKABU PRESS