1800万円獲得のイ・ミニョンが14位に浮上 吉マーナが72ランクアップ【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第15戦「ニチレイレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
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今大会で1年8カ月ぶりの優勝を果たしたイ・ミニョン（韓国）が1800万円を獲得。今季通算を3225万6785円として、33位から14位にランキングを上げた。プレーオフで敗退し2位に入った大出瑞月と吉マーナが790万円を加算し、それぞれ72→44位（1242万333円）、130→58位（848万8000円）に浮上。大会4位タイで462万5000円を獲得した荒木優奈は6位で変わらず。同4位タイの政田夢乃は16→15位、木戸愛は23→21位、藤本愛菜が28→25位に上がった。今大会12位タイの菅楓華が今季通算を9811万3391円としてランキング1位をキープ。2位以下は佐久間朱莉（8857万9411円）、桑木志帆（8160万5600円）、河本結（7132万4732円）、盒矯眠據5632万2060円）と続いている。
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