タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドル「＝LOVE（イコールラブ）」が20、21の両日、東京・千駄ケ谷のMUFG国立で初の単独ライブを開催した。サッカーの聖地・国立から、W杯北中米大会で熱戦を繰り広げている日本代表にエールを送った。

20日のアンコール、メンバー10人はサムライブルーのユニホームに身を包んでステージに現れた。メンバーもファンも気持ちを高ぶらせて迎えた初のMUFG国立。佐々木舞香（26）が「みんなで日本代表を応援しましょう！」とあおれば、大谷映美里（28）も「日本頑張れ！」とさらなる活躍を期待した。

先月31日にアイスランド代表との壮行試合が行われるなど、国立では日本代表のさまざまなドラマが生まれてきた。イコラブも代表の活躍に負けじとばかりに、21日の公演では、来年1月19、20日に初の東京ドーム公演を行うことを発表。アンコール中にサプライズでファンに伝えると、大きなどよめきと歓声に包まれた。山本杏奈（28）は「夢が叶って本当に本当に幸せです。皆さんに感謝の気持ちをたくさんたくさん届けらるようにもっともっと頑張っていきます」とあいさつした。

東京ドームで単独公演を行う女性アイドルはイコラブで7組目。AKB48やももいろクローバーZなど、限られた人気グループのみが立ってきた場所だ。メンバー全員が「NHK紅白歌合戦出場と東京ドームライブが目標」と口をそろえており、一つ目の夢がついにかなう。また、建て替え工事以降の国立でライブを行った女性アイドルも櫻坂46に次いで2組目で、名実ともにトップアイドルの地位を確かなものにした。

ライブではブレークのきっかけになった「とくべチュ、して」、ヒット中の「劇薬中毒」などを歌唱。20日は大雨となったが、噴水や花火などMUFG国立ならではの豪華な演出を詰め込み、2日間で13万2000人を魅了。野口衣織（26）は「国立競技場という大きなステージ二日間ともに過ごしてくれてありがとうございました。これからも大切な節目にいつもみなさんが一緒にいれくれたらうれしいです」と感謝した。