【W杯2026】長友佑都が公開 集合写真に“写った人物” ネット「泣ける」
サッカー日本代表が日本時間21日、「FIFAワールドカップ2026」でチュニジア代表を4−0で下し、W杯本大会における1試合最多得点記録を更新した。試合後には長友佑都がSNSで勝利を喜び、公開した集合写真には“メンター”としてチームに帯同する南野拓実の姿もあり、ファンの間で話題となっている。
【写真あり】「泣ける」と話題 長友佑都が公開した”集合ショット”
日本は立ち上がりから試合の主導権を握った。前半に鎌田大地と上田綺世のゴールでリードを奪うと、後半には伊東純也が追加点をマーク。さらに上田がこの日2点目を決め、4−0の完勝を収めた。4得点は、日本代表が2010年FIFAワールドカップ南アフリカ大会のデンマーク戦で記録した3得点を上回り、W杯本大会での1試合最多得点となった。また、この試合はW杯史上1000試合目という節目の一戦でもあり、日本にとって歴史的な勝利となった。
試合後、長友は自身のインスタグラムを更新。「最高の勝利！！ まだまだここから」とつづり、チームメイトと肩を組んだ集合ショットを投稿した。歓喜に沸くロッカールームで撮影された1枚からは、チームの一体感が伝わる内容となっている。
投稿にはファンから「ナイスゲームでした」「サイコー！」「このまま勝ち続けるぞ！」といった祝福の声が続々と寄せられた。さらに、集合写真の中に南野の姿を見つけたファンからは、「ここに南野選手がいるのが泣ける」といったコメントも上がった。南野は今大会、選手としてではなくメンターとしてチームに帯同しており、その存在感の大きさを改めて感じさせる反応となった。
【写真あり】「泣ける」と話題 長友佑都が公開した”集合ショット”
日本は立ち上がりから試合の主導権を握った。前半に鎌田大地と上田綺世のゴールでリードを奪うと、後半には伊東純也が追加点をマーク。さらに上田がこの日2点目を決め、4−0の完勝を収めた。4得点は、日本代表が2010年FIFAワールドカップ南アフリカ大会のデンマーク戦で記録した3得点を上回り、W杯本大会での1試合最多得点となった。また、この試合はW杯史上1000試合目という節目の一戦でもあり、日本にとって歴史的な勝利となった。
投稿にはファンから「ナイスゲームでした」「サイコー！」「このまま勝ち続けるぞ！」といった祝福の声が続々と寄せられた。さらに、集合写真の中に南野の姿を見つけたファンからは、「ここに南野選手がいるのが泣ける」といったコメントも上がった。南野は今大会、選手としてではなくメンターとしてチームに帯同しており、その存在感の大きさを改めて感じさせる反応となった。