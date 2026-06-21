６月２１日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１０頭立て）は単勝３番人気のフェリチタ（牝、栗東・鈴木孝志厩舎、父タワーオブロンドン）が逃げ切り勝ちを決めた。２着には単勝１番人気のコックニー、３着にはキチロクタワーが入り、タワーオブロンドン産駒の上位独占となった。

最内枠から好スタートを決めて、佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝は迷わずハナへ。前半６００メートル３５秒０のペースを刻み、直線で後続を一気に突き放した。２着に３馬身差をつける完勝で、デビュー戦を飾った。

佐々木騎手は「初めて乗りましたが、気も良くて仕上がりの早い牝馬だなと思いました。スピードもありましたし、引っ張りすぎず気分良く行けましたね」と評価。鈴木孝志調教師は「仕上がり早の感じで調教も動いていましたし、やれると思っていました。（前に）行けなかった時や馬群に入った時の課題はありますが、スピードがある馬ですね。順調なら函館２歳Ｓ・Ｇ３（７月１９日、函館競馬場・芝１２００メートル）へ行きたいです」と同じ舞台の２歳重賞を見据える。