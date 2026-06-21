６月２１日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝９頭立て）は、１番人気のトップチェッカー（牡、栗東・武英智厩舎、父インディチャンプ）が勝利した。勝ち時計は１分３７秒１（稍重）。

好スタートを決めて中団へ。余裕のある手応えで、４角から位置を上げた。直線に入るとムチを入れられ、残り約１ハロンからグンと加速。上がり最速３４秒３で、２着マーゴットマシェリ（池添謙一騎手）に１馬身差をつけて快勝した。

北村友一騎手は「すごくフットワークのいい馬だなと思いました。まだ芯が入りきっていないので、手前をコロコロ替えてしまうところがあります。これから芯が入ってきてくれたらいいなと思います」と振り返った。

武英調教師は「馬場傾向を考えると、スタートを出すぎてハナに行くのは嫌だなと思っていました。スタートは良かったけど、二の脚がふわっとしてくれて良かったです」と評価。「今の状態でこれだけ強い勝ち方。だいぶ将来性がありそうです。距離は２０００メートルぐらいまでもたせていけるようにしたいです。先々が楽しみですね」と期待を込めた。