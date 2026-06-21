「オランダに勝てるのは日本しかいない」５発圧勝の強敵とドロー、森保ジャパンに海外ファン驚嘆！「間違いなく強豪だ」「チュニジア戦が気になるな」【W杯】
オランダ代表が圧倒的な強さを見せつけたことで、日本代表への評価がさらに高まっている。
オランダは現地６月20日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でスウェーデン代表と対戦。ヒューストン・スタジアムで開催された一戦を５−１で制し、強烈なインパクトを残した。
そんななかで改めて注目を集めているのが、日本代表の戦いぶりだ。森保一監督率いる日本は、現地15日に行なわれた初戦でそのオランダと対戦。２度のビハインドを背負いながらも粘り強く追いつき、２−２のドローに持ち込んでいた。
スウェーデンを一蹴したオランダの強さが際立ったことで、日本の評価も急上昇。SNS上では海外ファンから称賛のコメントが相次いだ。
「オランダと引き分けた日本すごいな」
「日本代表がこのオランダ代表相手に好結果を残せたのなら、本当に強いチームに違いない」
「もし日本に遠藤や三笘のような主力選手がいたら、オランダに勝てたはずだ」
「日本のほうがスウェーデンよりずっと強いということか」
「日本はオランダと同じくらい良いが、攻撃陣とバックラインをしっかり強化したほうがいい」
「彼らは勝つための秘訣を知っている」
「日本はオランダより強いんじゃないか」
「このオランダに勝てるのは日本しかいない」
「日本対チュニジアが気になるな」
「やつらはBチームなんだぞ」
「日本代表は間違いなく強豪だ」
森保ジャパンは日本時間６月21日、グループステージ第２節でチュニジア代表と対戦する。オランダ戦で示した実力を再び発揮できるか。試合はこのあと13時キックオフだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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オランダは現地６月20日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でスウェーデン代表と対戦。ヒューストン・スタジアムで開催された一戦を５−１で制し、強烈なインパクトを残した。
そんななかで改めて注目を集めているのが、日本代表の戦いぶりだ。森保一監督率いる日本は、現地15日に行なわれた初戦でそのオランダと対戦。２度のビハインドを背負いながらも粘り強く追いつき、２−２のドローに持ち込んでいた。
スウェーデンを一蹴したオランダの強さが際立ったことで、日本の評価も急上昇。SNS上では海外ファンから称賛のコメントが相次いだ。
「日本代表がこのオランダ代表相手に好結果を残せたのなら、本当に強いチームに違いない」
「もし日本に遠藤や三笘のような主力選手がいたら、オランダに勝てたはずだ」
「日本のほうがスウェーデンよりずっと強いということか」
「日本はオランダと同じくらい良いが、攻撃陣とバックラインをしっかり強化したほうがいい」
「彼らは勝つための秘訣を知っている」
「日本はオランダより強いんじゃないか」
「このオランダに勝てるのは日本しかいない」
「日本対チュニジアが気になるな」
「やつらはBチームなんだぞ」
「日本代表は間違いなく強豪だ」
森保ジャパンは日本時間６月21日、グループステージ第２節でチュニジア代表と対戦する。オランダ戦で示した実力を再び発揮できるか。試合はこのあと13時キックオフだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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