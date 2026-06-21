「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）

雨中の激闘を制し、広島ドラフト３位・勝田成内野手（近大）はチームメートとベンチ内でハイタッチを交わした。６試合ぶりのスタメン出場で攻守にわたって躍動。「チームとしていい勝ち方ができた。これを継続していきたい」と白い歯をこぼした。

二回２死一、三塁で松本健の直球を三遊間へはじき返し、先制の適時内野安打をマーク。開幕戦の３月２７日・中日戦（マツダ）でのサヨナラ打以来の打点を挙げ、「ホッとしてます」と本音を漏らした。五回には先頭で左前打を放ち、自身３度目の複数安打を記録した。

守備では敵地での悪夢を払拭した。３月３１日・ヤクルト戦（神宮）で、ここまで唯一の失策となる送球ミスを犯し、これが決勝点につながった。この日は試合前から雨が降りしきるコンディションの中、「危なかったですけど、なんとか耐えました」と、３度の守備機会を軽快にこなした。「まずはＣＳ圏内にいけるように頑張りたいです」。ルーキーらしからぬ落ち着いたプレーで、存在感を放っていく。