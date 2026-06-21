SixTONES、下半身を追い込む地獄のトレーニングでヘトヘト！京本大我は小声で「まずいな…」

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6月21日放送の『Golden SixTONES』では、ゲストに俳優の鈴木保奈美と小手伸也が登場する。

■SixTONESの大喜利合戦に鈴木保奈美もご満悦

番組初登場の鈴木はSixTONESと初対面ながら、「京本さんのお母さまに、とってもよくしていただいたんです」と、京本家との縁を明かす。大女優からお礼を言われた京本は恐縮しつつ、京本ワールド全開の坊ちゃん発言でスタジオは大笑い。

さらにトークの成り行きで、鈴木が社長で小手が部長になり、管理職コンビがギリギリを見極めるゲームでSixTONESと超真剣勝負。

最初のゲームは、世の中のあらゆる現象が起こるギリギリのタイミングを予測する、見極め系バトルゲーム『ギリギリ刑事』。2チームに分かれ、VTRを見て、相手チームよりもギリギリにボタンを押すことができれば勝利。今回は鈴木保奈美チーム（鈴木、ジェシー、松村、田中）と小手伸也チーム（小手、京本、高地（「高」は、はしごだかが正式表記）、森本）にわかれて対決する。鈴木が「自信は全然ありません」と不安を口にするのに対し、小手は慣れ親しんだメンバーとわちゃわちゃ脱力ムード。数々の大舞台を踏んできたベテラン俳優同士、物事の予兆を見抜く鋭い観察力を持っているのは果たしてどちらか。『トイレットペーパーがなくなるギリギリを見極めろ』『伸びるチーズが切れるギリギリを見極めろ』など、手に汗握る全4問に挑戦する。

スタジオでは、分析の参考に用意されたアイテムを使って考察合戦が白熱。総務部長、小手がトイレットペーパーを頭に乗せて猛ダッシュ!? SixTONESの大喜利合戦に鈴木社長もご満悦、そして社員みんなでチーズフォンデュ・パーティーも。

■新企画でバラエティーの常識がくつがえる？

新企画『マッチョガイ探し』に芸能界ママ軍団が挑戦する。ボン・ジョヴィの『It’s My Life』に合わせて筋トレをしながら、画像の中に紛れたマッチョを探すエクササイズ系脳トレゲーム。紛れているのが、筋肉芸人なかやまきんに君だったら「ヤー！」オードリー春日俊彰だったら「トゥース！」で解答する。全員揃って5問連続正解できれば、ご褒美の豪華ローストビーフ丼をゲットできるが…？

スタジアムツアーに向けて筋トレ中のSixTONESにとってはもってこいの企画と思いきや、京本は小声で「まずいな…」とソワソワ。何やら後ろめたいことがあるようだ。

スクワットやジャンピングランジなど、下半身を追い込む地獄のトレーニングが連発し、体力自慢のSixTONESもヘトヘトになる地獄の新企画。そしてラストに衝撃の重大発表が..？ 常識破りの『Golden SixTONES』は必見だ。

■番組情報

日本テレビ系『Golden SixTONES』

06/21（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：鈴木保奈美、小手伸也 他

進行ゲスト：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

VTR ゲスト：ゆうちゃみ、なかやまきんに君

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

■【画像】場面写真