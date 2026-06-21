「そいつが銃を持ってて」21歳の日本代表FW、アメリカでの衝撃エピソードを告白！記者陣も「えー」【W杯】
北中米ワールドカップの初戦でオランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月18日にメキシコのモンテレイへ移動。当地で、20日にチュニジアと相まみえる。
19日には、会場となるエスタディオ・モンテレイのピッチ状態などを視察。その際、39歳の長友佑都と談笑をしていた21歳のFW塩貝健人は、「バーバーの話」と明かし、記者陣を笑わせた。
「（オランダ戦の会場だった）ダラスで現地の人に切ってもらったんですけど、そいつが銃を持ってて。ホテルに来てもらって。車にその銃を置いていけと管理人に（言われていた）」
このアメリカならではの衝撃エピソードに、報道陣からは「えー」と驚きの声が上がった。
オランダ戦では、最後の交代カードで投入され、W杯デビューを飾った塩貝。今度はピッチの上でも、話題を提供してくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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19日には、会場となるエスタディオ・モンテレイのピッチ状態などを視察。その際、39歳の長友佑都と談笑をしていた21歳のFW塩貝健人は、「バーバーの話」と明かし、記者陣を笑わせた。
「（オランダ戦の会場だった）ダラスで現地の人に切ってもらったんですけど、そいつが銃を持ってて。ホテルに来てもらって。車にその銃を置いていけと管理人に（言われていた）」
このアメリカならではの衝撃エピソードに、報道陣からは「えー」と驚きの声が上がった。
オランダ戦では、最後の交代カードで投入され、W杯デビューを飾った塩貝。今度はピッチの上でも、話題を提供してくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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