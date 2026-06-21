きょう21日（日）は、前日の北陸・東北南部に続いて東北北部でも梅雨入りの発表があるかもしれません。ただ、北陸や東北では梅雨入り早々に大雨となるおそれがあります。関東から西では次第に天気は回復し、蒸し暑くなりそうです。

【写真を見る】北陸・東北は梅雨入り早々の大雨に十分注意 関東以西は天気回復し蒸し暑さアップ 台風7号は週後半に沖縄接近か

■北陸や東北を中心に激しい雨や雷雨

北陸や東北では夜にかけて雨が降り、雷を伴って激しく降るおそれがあります。あす22日（月）午前6時までの24時間に予想される雨量は、多い所で北陸は100ミリ、東北では120ミリの予想です。土砂災害、低地の浸水、川の増水などに十分ご注意ください。

■父の日のお出かけは午後がオススメ

関東から西では、昼前ごろから次第に天気は回復するでしょう。午後は太平洋側を中心に日ざしが届きそうです。父の日の外出は午後がオススメです。最高気温は前日より高く、雨上がりに晴れて蒸し暑くなりそうです。30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。

【きょう21日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：15℃

青森 ：20℃ 盛岡：20℃

仙台 ：20℃ 新潟：25℃

長野 ：31℃ 金沢：27℃

名古屋：31℃ 東京：27℃

大阪 ：28℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：25℃

高知 ：32℃ 福岡：28℃

鹿児島：31℃ 那覇：31℃

■台風+梅雨前線で本州付近も大雨のおそれ

この先の天気のカギを握るのは台風7号です。台風は発達しながら北上し、週後半には石垣島など先島諸島に接近するおそれがあります。また、台風から離れた本州付近には梅雨前線が停滞し、台風周辺の湿った空気が梅雨前線に向かって流れ込む見通しです。そのため、台風からは離れた西〜東日本でも週半ばから後半は警報級の大雨となるおそれがあります。今後も注意深く最新の情報をご確認ください。