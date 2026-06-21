亀梨和也が人生をかけて考え出したグループとしての“答え”「KAT-TUNをKAT-TUNらしく存在させることが使命」

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亀梨和也が、6月21日22時から放送の『おしゃれクリップ』に出演する。

■亀梨和也をよく知る3人からの証言

グループ解散、事務所独立から1年。今だからこそ言える解散当時の真実を明かす他、40歳を迎えてもなお貫き続けるアイドルとしての生き様について、亀梨をよく知る3人からの証言もまじえて披露される。

◎中島裕翔が知る“アイドル亀梨”のすごさ

アイドルグループでの活躍に加え、俳優としても多くの代表作を残す亀梨。番組では、そんな亀梨と約20年前に共演し、プライベートの様子もよく知る人物として中島裕翔がインタビュー出演。“アイドル亀梨”の「マネしようと思ってもできない」というオリジナリティーと、築き上げてきたかっこよさを語る。

しかし当時、周囲からは“KAT-TUNのマネをするな”と亀梨たちの美学を否定する声もあがっていたという…。さらに中島が明かす、亀梨の意外な一面とは。

◎山下智久が明かすプライベートの“カズヤくん”

テレビドラマ『野ブタ。をプロデュース』でユニットを組んだ山下智久。同学年ながら「雲の上の存在」でライバルではなかったという山下と過ごした日々を回顧。一方、番組のアンケートに答えた山下は、ステージ上の“亀梨和也”と普段の“カズヤくん”との違いを、アイドルとしてのカリスマ性とプライベートで見せるユーモラスな姿があると語る。

盟友の言葉を受け、亀梨は「亀梨をやっているときの方が落ち着く」と、あえて“カッコつける”理由を口にする。

◎鈴木福が憧れる“いつでも亀梨和也”

15年前の共演から、今では亀梨にお下がりの服をもらう仲になった鈴木福は、亀梨のすごさを「いつでも“亀梨和也”でいるところ」と表現する。

一方、40歳を迎えても、“亀梨和也”という生き方に向き合い続ける亀梨は、すっかり大人になった福に“あること”を教えてもらったそうで…。

■亀梨和也が脱退や解散当時を振り返る

15歳から過ごしたグループで、相次ぐメンバー脱退や解散を経験した亀梨は、解散から1年以上が経過した今だからこそ言える、当時の心境を振り返る。

人気絶頂のなか続いたグループの変化に対し、個人の仕事のセーブまで考えたという亀梨だったが、結果的には個人とグループの活動を両立。「最後の最後まで、KAT-TUNをKAT-TUNらしく存在させるということが使命でもあった」と、最後までその美学を貫いた。人生をかけて考え出したグループとしての“答え”に、独立した今思うこととは…。

亀梨和也のアイドルとしての覚悟に迫るトークの全貌は、6月21日22時から放送の『おしゃれクリップ』で。

■番組情報

日本テレビ系『おしゃれクリップ』

06/21（日）22:00～22:30

MC：山崎育三郎 井桁弘恵

ゲスト：亀梨和也

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/oshareclip/

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/