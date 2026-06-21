「年間500万円以上は投資に回している」世帯年収1700万円の30代男性が明かす金銭感覚

世帯年収1730万円の30代男性「クレカ年会費は8.3万円」「週末は近所のレストラン、チェーン店も多くこだわりなし」

世帯年収1000万円を超えれば、さぞかし豪勢な毎日を送っているだろうと思いきや、案外そうでもないらしい。むしろ、稼いでいる人ほどシビアに金を管理しているようだ。

投稿を寄せた東京都の30代男性（ITエンジニア／世帯年収1730万円）は、自身が年収900万円、妻が830万円だ。妻と2人で千代田区の分譲マンションに暮らしている。子どもはおらず、かなりメリハリの効いたお金の使い方をしているようだ。（文：篠原みつき）

「記念日などに星付きレストランやホテルを選択する」「クレカの年会費は8.3万円」

「食費は個人で8〜10万円、妻は5〜7万円。子供なしで教育費はなし。年間500万円以上は投資に回している」

2人分の食費だけで月に15万円前後かかっている計算になるが、投資額のスケールも桁違いだ。

「贅沢の頻度は記念日などに星付きレストランやホテルを選択する。週末は近所のレストラン、チェーン店も多くこだわりなし。クレジットカードの年会費は8.3万円」

普段は近所のチェーン店で済ませつつ、クレジットカードの年会費には8万円以上かけるあたり、お金をかけるポイントの優先順位がはっきりしているのだろう。

家賃5万円の2人暮らし「毎月20万円とボーナスは積立投資をしている」

一方、岐阜県の40代男性（高校教師／世帯年収1300万円）のケースはさらに手堅い。こちらもパートナーとの2人暮らしだが、贅沢とは言えない生活を送っている。

「地方で２DKの賃貸マンション（家賃５万円）。子どもなし。食費は月に４万〜５万円。月に１度、焼肉などのちょっと高い外食に行く。旅行は国内旅行を年に3回程度」

世帯年収1300万円にしては生活費を相当抑えている印象だが、浮いたお金の行き先は明確だ。

「毎月20万円とボーナスは積立投資をしている 10年以内にFIREできたらいいなと考えている」

今のペースを守っていけば、10年以内のFIREも現実的と言えそうだ。

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