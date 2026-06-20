◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦 ドイツ―コートジボワール（２０日、トロント競技場）

３大会ぶり４度目出場のコートジボワール（ＦＩＦＡランク３４位）は、１９大会連続２１度目の出場のドイツ（同１０位）と対戦した。

ともに開幕２連勝を目指すドイツとの対戦は、２００９年の親善試合（２△２）の一度のみで、Ｗ杯では初対決。前半３０分、左クロスのこぼれ球からＭＦケシエが先制点を決めた。

初戦は南米のエクアドルに１―０で白星発進。後半４５分に途中出場の２３歳ＦＷディアロ（マンチェスターＵ）がコートジボワール史上最年少得点をマークし、値千金の決勝点を挙げた。過去の出場３大会はいずれも１次リーグ敗退。悲願の決勝トーナメント進出に向けて、Ｗ杯４度優勝のドイツを相手に開幕２連勝を狙う。

◆コートジボワール ３大会ぶり４度目。ＦＩＦＡランク３４位。過去出場の２００６、１０、１４年はいずれも１次Ｌ敗退。母国出身のエルメス・ファエ監督（４２）が２４年から指揮。ＭＦケシエ（アルアハリ）、ＭＦのＹ・ディオマンデ（ライプチヒ）。アフリカ予選はＦ組を８勝２分けで首位通過。首都はヤムスクロ。人口は約３１９０万人。