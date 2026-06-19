「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２０日、横浜スタジアム）

連勝中の勢いに水を差された形の雨天順延にも、阪神・藤川球児監督（４５）は２０日、泰然とした表情で次戦に目を向けた。今季早くも７度目で、６月は４度目の中止。シーズンは残り７８試合…リーグ連覇へ９、１０月の過密日程が予想されるが「元気に明日、試合するのみです！！」と強調した。

雨脚が次第に強まる中で回復も見込めず、開門前の午後４時１０分に順延が決まった。ここまで中止した７試合で、交流戦３試合はすでに消化。残る４試合で振替日程が発表されているのは、９月１４日の中日戦（甲子園）だけとなっている。

月間４度目の雨天中止は２０年７月以来となる。１８年には同７度の中止も経験。７、８月には台風の発生時期で、さらなる中止増も考えられる、今後の状況次第だが甲子園での巨人戦、横浜でのＤｅＮＡ戦２試合は、９月中旬以降に組み込まれる可能性が高い。過密日程が連覇の試練になりそうだが、藤川監督は目の前の戦いに集中している。

「とにかく明日。それだけです。仕方がないというか、自然のことでしょう。対戦相手も同じようにあるわけですから」 １６日に西武、１７日に楽天戦が入った阪神にとって、つかの間の休息は恵みの雨にもなる。昨季は９月７日に史上最速のリーグ優勝を達成。シーズン最終盤に組み込まれる振替試合から、Ｘデーを予想する日々も楽しさに変わるかもしれない。「元気に行きましょう！！」と藤川監督。雨ニモ、過密日程ニモマケズ…仕切り直して連勝街道を走る。