6月20日、イギリスのアスコット競馬場で行われたクイーンエリザベス2世ジュビリーステークス（G1・4歳上・芝1200m）でT.マーカンド騎乗、アルメラク（牡4・W.ハガス）がゴール前の激戦を制した。2着にサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）、3着にジョリースター（牝5・C.ウォーラー）が入った。

日本から参戦したサトノレーヴは、ゴール前の大激戦でほんのわずかに遅れを取り、昨年に続く2着に敗れた。好スタートから行きっぷり良く先行争いに加わると、道中も余裕のある手応えで追走。勝負どころから力強く末脚を伸ばした。

ゴール前は4頭横並びの大激戦

各馬が横に広がり、ゴール前では4頭が横並びになる大接戦に。最後まで懸命に脚を伸ばしたものの、写真判定の結果は惜しくも2着。ロイヤルアスコットでの日本馬初勝利は、あと一歩のところで手のひらからこぼれ落ちた。また、ルガルも見せ場十分の走りを披露。ゴール前までしぶとく粘り込んだが、上位争いには加われず着外に敗れた。勝利したのは英アルメラク。

◇ロイヤルアスコット開催とは

英国王室が主催する競馬の祭典。毎年6月第3週にアスコット競馬場で開催され、世界各国のトップホースが集う。欧州競馬を代表するイベントのひとつとして知られている。

【全着順】

1着 アルメラク

2着 サトノレーヴ・日本

3着 ジョリースター

4着 ストールンキス

5着 レイクフォレスト

6着 グレートウィッシュ

7着 コマンチェブレーブ

8着 ルガル・日本

9着 サイーダダリヤン

10着 リージョナル

11着 カインドオブブルー

12着 タイムフォーサンダルズ

13着 オーバーパス

14着 カーデム

15着 アラムラム

16着 サジール

17着 ジャッスール

18着 フローラオブバミューダ

出走取消 パワフルグローリー