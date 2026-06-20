元劇団四季主演俳優で、現在は企業研修講師として活動する佐藤政樹の新刊『世界一やさしい「ブレない自信」のつくり方 うまくいかない自分を変える方程式』が、2026年6月19日に日本実業出版社より発売された。

【画像】元劇団四季主演俳優の佐藤政樹

本書は、困難や失敗に揺らがない「ブレない自信」の育て方を伝える一冊。一時的な成功で得られる自信ではなく、失敗しても立ち戻れる“復元力のある自信”が大切だとし、誰でも実践できる行動から自信をつくる手法をまとめている。SNSで他人の成功が可視化された現代において、周囲との比較に焦りや不安を抱える20代～30代のビジネスパーソンに主に向けられた書籍。

具体的には、「自信」を4つの要素に分解して解説。失敗してもすぐに立ち直ることができる力としての『自己肯定感』、困難な状況に対しても「自分なら乗り越えられる」と信じて行動できる力としての『自己効力感』、組織や社会の中で「自分は必要とされている」と感じられる力としての『自己有用感』、そしてこれら3つのマインドを支える姿勢や呼吸法、体調を整える力としての『フィジカルコンディション』の4つを挙げる。

著者の佐藤は、就職活動に失敗し、営業職では成果を出せず「戦力外通告」を受けた20代前半を過ごしたのち、27歳・未経験という条件から劇団四季への入団を果たし、主役の座を掴んだ経歴を持つ。その後転職した営業職ではトップクラスの成績を残し、現在は企業研修講師として延べ500社・5万人以上を指導。TEDxでのプレゼン動画は50万回以上再生されている。本書では、こうした自身の経験から得た【3つの自信（マインド）】×【1つの土台（フィジカル）】を掛け合わせた「方程式」を提案している。

（文=リアルサウンド ブック編集部）