FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、ミニ丈×シアーカーデで抜け感ある着こなし クールな表情で視線奪う【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の仲川瑠夏が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】人気アイドル、クールな表情で視線奪う
仲川は、透け感のあるカーディガンにロゴ入りミニ丈キャミソール、ダメージ加工のショートデニムパンツを合わせたクールカジュアルなスタイルで登場。ヘルシーな肌見せと抜け感のある着こなしで、洗練された雰囲気を漂わせランウェイを闊歩。トップでは顔に手を添える仕草でクールな表情を見せた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結した「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務めた。（modelpress編集部）
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◆仲川瑠夏、抜け感ある着こなしで登場
仲川は、透け感のあるカーディガンにロゴ入りミニ丈キャミソール、ダメージ加工のショートデニムパンツを合わせたクールカジュアルなスタイルで登場。ヘルシーな肌見せと抜け感のある着こなしで、洗練された雰囲気を漂わせランウェイを闊歩。トップでは顔に手を添える仕草でクールな表情を見せた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結した「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務めた。（modelpress編集部）
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