「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）

巨人先発のウィットリーが八回２死まで無安打の圧巻の投球で、本拠地初勝利となる今季３勝目を挙げた。

待望のお立ち台に上がり「ファンの皆さまの歓声の大きさは特別なもの。土曜日のデーゲームに来ていただいて、大きな声援をいただいて本当にありがとうございます」とＧ党に感謝し喜びに浸った。

八回１死で代打・板山を迎えた場面で、コーチ、トレーナーがマウンドに来る場面があった。添われると「ちょっと、ももがつりそうだったので。それでトレーナーに来ていただきました。これだけ八回まで投げるのは今年初めてだったので、もしかしたらミネラルの補充というか、摂取が足りなかったのかなと反省して。次から気を付けてマウンドに立ちたいと思います」と明かした。

板山は空振り三振に仕留めたが、続く村松に中前打を許し無安打投球が途切れた。そして降板。「自分の投球内容にも満足ですけど、当然勝ったことも満足ですけど、チーム全体の勝利だと思います」と１−０での勝利を喜んだ。