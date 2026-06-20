86歳韓国ベテラン女優、年下彼氏との“破局”を告白　それでも「男性は必要」と本音

女優のチョン・ウォンジュ（86）が、年下の恋人と破局したことを明かし、率直な恋愛観を語った。

6月18日、YouTubeチャンネル「スンブン ソヌ・ヨンヨ」には、「老後を一緒に過ごすために購入した楊水里（ヤンスリ）の600坪の土地に、ついに家を建てに行く82歳の親友ソヌ・ヨンヨとチョン・ウォンジュ」というタイトルの動画が公開された。

【画像】チョン・ウォンジュの“迷惑行為”が物議

この日、チョン・ウォンジュは女優ソヌ・ヨンヨとカフェを訪れ、恋愛について語り合った。

ソヌ・ヨンヨが「（チョン・ウォンジュ）お姉さん、今度彼氏を連れてここに来てみてよ」と話すと、制作陣は「彼氏がいるんですか？」と興味を示した。

（画像＝ソヌ・ヨンヨYouTubeチャンネル）チョン・ウォンジュ

するとソヌ・ヨンヨは「彼氏とは別れたんだって」と代わりに答え、チョン・ウォンジュも「今は一人のほうが楽」と語り、破局を認めた。

その後、チョン・ウォンジュが「でも男性は必要よ」と話すと、「どんな時に必要なんですか？」と質問された。これに対し、彼女は「寝る時」と即答し、笑いを誘った。

それを聞いたソヌ・ヨンヨが「どうして寝る時に必要なの？」と尋ねると、チョン・ウォンジュは「マッサージしてくれるからよ。あなたは子どもまで産んだのに、そんなことも分からないの？」と冗談を飛ばし、持ち前の話術を披露した。

（画像＝ソヌ・ヨンヨYouTubeチャンネル）ソヌ・ヨンヨ（1枚目）とチョン・ウォンジュ

チョン・ウォンジュは昨年、恋人がいることも公表していた。彼女は「私より5〜6歳年下の80代で、とても健康な人。年下の男性と付き合うと活力になる」と語り、「手をつなぐために一緒に山へ行く。手をつないだら私からは離さない。カラオケにも行くし、ナイトクラブにも行く」と明かしていた。