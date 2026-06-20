大谷翔平、第2子の誕生を報告「無事に生まれてきてくれてありがとう」 赤ちゃんの両足＆デコピンのショットも添えた画像を公開

大谷翔平、第2子の誕生を報告「無事に生まれてきてくれてありがとう」 赤ちゃんの両足＆デコピンのショットも添えた画像を公開