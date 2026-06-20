大谷翔平、第2子の誕生を報告「無事に生まれてきてくれてありがとう」 赤ちゃんの両足＆デコピンのショットも添えた画像を公開
米ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が20日、自身のインスタグラムを更新。第2子誕生を報告した。
【写真】大谷翔平、第2子の誕生を自ら報告 赤ちゃんショットも！
英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。
また画像には、かわいらしい赤ちゃんの両足や、デコピンが顔をのぞかせた写真なども添えられていた。
ドジャースは19日（日本時間20日）、大谷が、MLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱することを発表。この日のオリオールズ戦は欠場。球団は公式Xで、父親リスト入りを報告。「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんとの結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生していた。
【写真】大谷翔平、第2子の誕生を自ら報告 赤ちゃんショットも！
英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。
ドジャースは19日（日本時間20日）、大谷が、MLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱することを発表。この日のオリオールズ戦は欠場。球団は公式Xで、父親リスト入りを報告。「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんとの結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生していた。