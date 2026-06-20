元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳さん（25）がXを更新。「FIFAワールドカップ2026」のオランダ対日本の試合の現地中継に出演した際のオフショットを公開し、衝撃の事実が話題となっています。



【写真】「スタイル良すぎ」キッズサイズを着こなす影山優佳さん

影山さんは、日本サッカー協会のロゴがついたアディダスのアウェイユニフォーム姿を披露。体にぴったりとフィットしたサイズ感について、「私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの130です！ 」とキッズ用であることを明かし、「ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におすすめの着方です」と紹介しています。



この投稿のコメントには「目のやり場に困ります」「ピチピチがまた最高！」「バグすぎてて草ｗｗ」「ガチのサッカー視点（アスリート脳）でサイズ選んでるの、さすが影山さん」「こういう実例ありがたい」「着こなせるのすごい！」「体型に自信がなきゃできねぇ」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられました。



影山さんは2001年5月8日生まれ、東京都出身。2016年に「けやき坂46（現・日向坂46）オーディション」に合格しアイドルデビューを果たしました。多くのバラエティやクイズ番組でも活躍する中、MENSA（メンサ）会員になったことでも話題に。趣味は「サッカー（やるのも見るのも）」（本人オフィシャルサイトから引用）で、「2022 FIFAワールドカップカタール」ではコメントや予想で注目を集めました。2023年7月には卒業コンサートを開催し、グループを卒業。現在は、ドラマや舞台など俳優業を中心に幅広く活動しています。