ブラジルvsハイチ 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第2節】(フィラデルフィア)
ブラジル 3-0(前半3-0)ハイチ
<得点者>
[ブ]マテウス・クーニャ2(23分、36分)、ビニシウス・ジュニオール(45分+3)
<警告>
[ブ]ドウグラス サントス(65分)
[ハ]カルレンス・アルカス(4分)、フランツディ ピエロー(45分+4)、ダンリー ジャン ジャックス(72分)
観衆:68,324人
├クーニャ2発にビニシウスが2戦連発弾!! ブラジルが首位に浮上して最終節へ!! ハイチは今大会最初の敗退確定チームに
└“約束”の波乗りパフォーマンス披露!! W杯初先発で2発のクーニャ「サッカーよりもサーフィンを見ている」
ブラジル 3-0(前半3-0)ハイチ
<得点者>
[ブ]マテウス・クーニャ2(23分、36分)、ビニシウス・ジュニオール(45分+3)
<警告>
[ブ]ドウグラス サントス(65分)
[ハ]カルレンス・アルカス(4分)、フランツディ ピエロー(45分+4)、ダンリー ジャン ジャックス(72分)
観衆:68,324人
├クーニャ2発にビニシウスが2戦連発弾!! ブラジルが首位に浮上して最終節へ!! ハイチは今大会最初の敗退確定チームに
└“約束”の波乗りパフォーマンス披露!! W杯初先発で2発のクーニャ「サッカーよりもサーフィンを見ている」