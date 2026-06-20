【北中米W杯グループリーグ第2節】(フィラデルフィア)

ブラジル 3-0(前半3-0)ハイチ

<得点者>

[ブ]マテウス・クーニャ2(23分、36分)、ビニシウス・ジュニオール(45分+3)

<警告>

[ブ]ドウグラス サントス(65分)

[ハ]カルレンス・アルカス(4分)、フランツディ ピエロー(45分+4)、ダンリー ジャン ジャックス(72分)

観衆:68,324人

クーニャ2発にビニシウスが2戦連発弾!! ブラジルが首位に浮上して最終節へ!! ハイチは今大会最初の敗退確定チームに

└“約束”の波乗りパフォーマンス披露!! W杯初先発で2発のクーニャ「サッカーよりもサーフィンを見ている」