放置厳禁！カラスが好んで食べる人間の食べ物とは？【カラスの話】

放置厳禁！カラスが好んで食べる人間の食べ物とは

マヨネーズが好物なんです！

前に書いたように、鳥はこまめに栄養を補給する必要があり、消化がよくてハイカロリーなものが好きです。簡単に言えば、脂と糖。人間も好きですよね。ダイエットの大敵なのは、「滅多に食べられないご馳走だから、あるだけ食ってしまえ」と体が要求するからです。

自然状態でカラスが出会うエサは、そんなに糖や脂を溜め込んではいません。ですが、人間の食べ物は違います。我々はよりおいしい食品を求めて、サトウキビから砂糖を作ったり、品種改良して太らせた家畜を育てたりしてきました。だから街中ではこういう「おいしいエサ」が手に入ります。

カカラスが好きな食品は、やはり肉や脂身、フライドチキンなど。油が絡んでいるせいか、フライドポテトやスパゲティも好きです。魚は食べますが、肉ほど好きではない感じ。ご飯、パンもよく

食べます。あと好物としては焼き芋もあります。変わったところではマヨネーズ。卵黄と油が入っているので、カロリーが高いせいでしょう。フライドチキンとフライドポテトにマヨネーズ山盛りのジャンクな食べ物が、カラスの好みというわけです。ただし、飼育下では栄養が足りているせいか、「マヨネーズ嫌い」「脂身嫌い」など、好き嫌いのある個体もいるとか。変わったところではサンマの蒲焼の缶詰を必死につついているカラスを見たこともあります。タレが脂っこくて甘いせいでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 カラスの話』著： 松原始