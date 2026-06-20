◆米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック 第２日（１９日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、４１位から出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６６で回り、通算７アンダーで首位と３打差の６位に急浮上した。

勝みなみ（明治安田）も通算６アンダーで１０位と健闘している。

岩井千怜（ちさと、ホンダ）と山下美夢有（みゆう、花王）は通算４アンダーで２２位、笹生優花（アース製薬）は通算３アンダーで３６位で、決勝ラウンドに進出した。

渋野日向子（サントリー）、吉田優利（エプソン）、西村優菜（スターツ）は通算１アンダーの６７位で、カットラインに１打及ばずに予選落ちした。

岩井明愛（あきえ、ホンダ）は通算イーブンパーの８１位、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は通算１オーバーの９４位、桜井心那（王子ホールディングス）は通算４オーバーの１２９位、馬場咲希（サントリー）は通算５オーバーの１３３位で予選落ち。

４位から出た中国のヤン・ジンが６６で回り、通算１０アンダーで単独首位に立った。