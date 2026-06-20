◆米男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米オープン 第２日（１９日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）

濃霧による影響で未消化の第１ラウンド（Ｒ）と第２ラウンドが行われた。

初出場の久常涼（ＳＢＳホールディングス）は第１日に第１Ｒを１６番まで終えてイーブンパーの暫定１８位。第１Ｒは１７番でボギーをたたき、３０位。第２Ｒは４バーディー、３ボギーの６９で回り、難コースで通算イーブンパーに戻した。首位と７打差の１１位と大健闘している。

第１Ｒを久常と同じく３０位で終えた１４年連続出場の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、第２Ｒで２バーディー、５ボギーとスコアを三つ落として通算４オーバーの６０位タイぎりぎりで予選を通過した。

大西魁斗（フリー）は通算７オーバーの９８位、佐藤大平（クリヤマホールディングス）は通算９オーバーの１１４位、大岩龍一（フリー）は通算１０オーバーの１２６位で、予選落ちした。

第１Ｒで６４のビッグスコアをマークして首位スタートしたウィンダム・クラーク（米国）が第２Ｒも６９と堅実なプレーを見せ、通算７アンダーで首位をキープ。４打差の２位にザンダー・シャウフェレ（米国）ら４人が続く。今年、マスターズを連覇したロリー・マキロイ（英国）は、首位と７打差の１１位とまずまずの位置につけている。