◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス第１日（１９日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

ツアー通算１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの８アンダー、６４で回り、首位スタートを切った。荒木は１６番、１７番で連続バーディーを奪って迎えた最終１８番パー５では、残り約１７ヤードの第３打を５８度のウェッジで直接、沈めるチップインイーグル。残り３ホールでスコアを４つも伸ばした。

イーグル締めについて「３打目を寄せて（バーディーで）、７アンダーにして上がろうと思っていましたが、打ち出しがすごくいいところに飛んで『入れ』と思ったら、最後、コロンと入ってくれて、すごいうれしかったです」と笑顔で振り返った。

今大会に向けて、練習より休養を優先したことが奏功した。「最近、調子がいいと感じていなかったですけど、今週は休みを２日取って、練習ラウンドに行かずにしっかり休む時間をつくったので、体の動きもよくなって、上り調子できていると思います」と荒木は手応えを明かした。

２打差の２位に木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）が続く。２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝を目指す。

３打差の３位に、１９８８年のツアー制度施行後としては史上最長ブランク優勝記録（１１年ぶり）を持つ３６歳の金田久美子（スタンレー電気）、１９歳のルーキー藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）ら６人が追う。