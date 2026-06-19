「そんな士気はニセモノや！」――。新入社員がよかれと思って行った仕事を報告した際、稲盛和夫氏から返ってきた言葉は予想外のものだった。

創業8年目の京セラに入社し、長年間近で稲盛氏の経営手腕を見てきた筆者には、入社間もない頃、稲盛氏から烈火のごとく叱られた苦い経験がある。今振り返ると、その時かけられた言葉のウラには、「リーダーとして大切な考え方」が隠れていたことがわかる。（NTMC代表取締役社長 森田直行）

「会社のためになる」と

信じてやったことだったが……

私は1967年に京セラへ入社し、生産管理部に配属された。

当時の京セラは創業8年目。社員数はまだ500人程度だった。

新入社員の私に与えられた仕事は、納品書の作成や売上台帳の記帳、返品処理などである。希望していた部署ではあったが、実際は毎日そろばんを叩き、伝票を書き、数字と格闘する日々だった。

そんな中で担当することになったのが、返品処理である。

営業部門から返品された製品を受け取り、製造部門へ引き渡し、帳簿へ反映させる。一見単純な仕事だが、実際には営業と製造の利害がぶつかる厄介な業務だった。

営業は返品を認めてほしいと主張し、一方の製造は簡単には認めたくない。

私は双方の言い分を聞いて相手に伝える、いわば「伝書バト」のような役割だった。

そんなある日、製造部門の責任者からこう頼まれた。

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