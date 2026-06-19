「勝てなかった原因は…」“余裕”だった対戦国記者が怒り。日本代表が与えた衝撃【現地発】
日本代表は６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦。ニ度のリードを許すも追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
50分に先制点を献上した日本は、７分後に中村敬斗が同点弾。64分に再び勝ち越されたものの、88分に鎌田大地がヘディングでネットを揺らし、振り出しに戻した。
日本の記者陣が沸いたなか、オランダメディアは一様に暗い表情。勝点２を失い、まるで負けたような雰囲気だった。
前日会見の場で会話を交わし、その時は余裕の笑顔を見せていたオランダの大手紙『Algemeen Dagblad』のエティエンヌ・フェルホフ記者は試合後、不満を露わにし、こう言い放った。
「オランダが勝てなかった原因は戦術の変更だ。守備的な選手を多く投入してシステムを変えた結果、この様だ」
オランダは先発したアタッカーを次々に下げ、最後はDFを一枚増やし、５バックにして逃げ切りを図ったが、このロナルド・ク―マン監督の策によって守勢になり、逆に３−４−２―１から攻撃的な３−１−４―２にチェンジした日本を勢い乗せる結果となった。
対戦国記者の茫然とした表情を見て、森保ジャパンがオランダに与えた衝撃は小さくなかったと感じた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
50分に先制点を献上した日本は、７分後に中村敬斗が同点弾。64分に再び勝ち越されたものの、88分に鎌田大地がヘディングでネットを揺らし、振り出しに戻した。
日本の記者陣が沸いたなか、オランダメディアは一様に暗い表情。勝点２を失い、まるで負けたような雰囲気だった。
「オランダが勝てなかった原因は戦術の変更だ。守備的な選手を多く投入してシステムを変えた結果、この様だ」
オランダは先発したアタッカーを次々に下げ、最後はDFを一枚増やし、５バックにして逃げ切りを図ったが、このロナルド・ク―マン監督の策によって守勢になり、逆に３−４−２―１から攻撃的な３−１−４―２にチェンジした日本を勢い乗せる結果となった。
対戦国記者の茫然とした表情を見て、森保ジャパンがオランダに与えた衝撃は小さくなかったと感じた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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