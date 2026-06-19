元フジアナ藤本万梨乃、株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメント所属発表「新しいことにも果敢に挑戦」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/19】元フジテレビアナウンサー・藤本万梨乃が、株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属したことを発表した。
【写真】美人アナ、フジテレビ在籍当時の姿
株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントは「藤本万梨乃が、6月1日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりましたのでお知らせいたします」と発表。「今後はアナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に挑戦していきたいと考えております。活動についての詳細は、改めてご案内させていただきます」と今後の活動についても伝えている。
本人のInstagramでも所属を発表した藤本。「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています」と意気込みをつづった。
藤本アナは1995年10月30日生まれ。福岡県出身。東京大学医学部卒。2019年4月フジテレビに入社。「めざましテレビ」（2019〜2025）フィールド・エンタメ・情報キャスター、「Mr,サンデー」（2023〜）MCなど、情報番組を中心に活躍。その他「さんまのお笑い向上委員会」（2022〜）などバラエティー番組も担当した。
2025年8月26日、同局系情報番組「めざましテレビ」にて結婚を生発表し、お相手がドクターであることも報告。同年12月1日、フジテレビを通して年内に退職することを発表していた。（modelpress編集部）
日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が、6月1日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりましたのでお知らせいたします。
今後はアナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に挑戦していきたいと考えております。活動についての詳細は、改めてご案内させていただきます。
引き続き、藤本万梨乃へのご支援・ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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◆藤本万梨乃、事務所所属発表
株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントは「藤本万梨乃が、6月1日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりましたのでお知らせいたします」と発表。「今後はアナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に挑戦していきたいと考えております。活動についての詳細は、改めてご案内させていただきます」と今後の活動についても伝えている。
◆藤本万梨乃アナ、2025年末にフジテレビ退職
藤本アナは1995年10月30日生まれ。福岡県出身。東京大学医学部卒。2019年4月フジテレビに入社。「めざましテレビ」（2019〜2025）フィールド・エンタメ・情報キャスター、「Mr,サンデー」（2023〜）MCなど、情報番組を中心に活躍。その他「さんまのお笑い向上委員会」（2022〜）などバラエティー番組も担当した。
2025年8月26日、同局系情報番組「めざましテレビ」にて結婚を生発表し、お相手がドクターであることも報告。同年12月1日、フジテレビを通して年内に退職することを発表していた。（modelpress編集部）
◆株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメント発表全文
日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が、6月1日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりましたのでお知らせいたします。
今後はアナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に挑戦していきたいと考えております。活動についての詳細は、改めてご案内させていただきます。
引き続き、藤本万梨乃へのご支援・ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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