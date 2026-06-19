浅田真央が竹内まりやの実家・竹野屋旅館でゆったりと 新CM公開
寝具メーカーのエアウィーヴは19日、プロフィギュアスケーターの浅田真央が出演する新CM『竹野屋旅館 旅先』篇を公開した。CMはエアウィーヴ公式ホームページおよび公式YouTubeチャンネルで公開されている。
【動画】浅田真央が竹内まりやの実家・竹野屋旅館でゆったり過ごす新CM
同CMは、昨年3月に公開されたCMを再編集したもの。浅田が出雲大社の目の前に位置する老舗旅館・竹野屋旅館を舞台に、旅の中で感じる静かなひとときや移ろいゆく空気感、その先に広がる上質な時間を描いている。竹野屋旅館は、シンガー・ソングライターの竹内まりやの実家としても知られ、CMでは竹内が書き下ろした楽曲「Days of Love」を使用。旅館でのくつろぎや心地よい眠りの空気感を、楽曲がより印象的に彩っている。
同曲は、43年ぶりに竹内の夫である山下達郎が作曲、竹内が作詞・歌唱を担当したミドルテンポナンバー。山下がギターやキーボード、コーラスなどバック演奏のすべてを手がけており、2024年にエアウィーヴのCMソングとして書き下ろされた。
CMでは、浅田が竹野屋旅館でゆったりと過ごす様子や、客室でくつろぐ姿を通して、エアウィーヴが提案する「質の高い休息」や「心と身体を整える時間」を表現。旅先で過ごす穏やかな時間と上質な眠りの魅力を伝えている。
竹野屋旅館は、出雲大社正門から徒歩1分の場所に位置する明治10年創業の老舗旅館。地元食材を生かした料理や伝統あるおもてなしで知られている。
【動画】浅田真央が竹内まりやの実家・竹野屋旅館でゆったり過ごす新CM
同CMは、昨年3月に公開されたCMを再編集したもの。浅田が出雲大社の目の前に位置する老舗旅館・竹野屋旅館を舞台に、旅の中で感じる静かなひとときや移ろいゆく空気感、その先に広がる上質な時間を描いている。竹野屋旅館は、シンガー・ソングライターの竹内まりやの実家としても知られ、CMでは竹内が書き下ろした楽曲「Days of Love」を使用。旅館でのくつろぎや心地よい眠りの空気感を、楽曲がより印象的に彩っている。
CMでは、浅田が竹野屋旅館でゆったりと過ごす様子や、客室でくつろぐ姿を通して、エアウィーヴが提案する「質の高い休息」や「心と身体を整える時間」を表現。旅先で過ごす穏やかな時間と上質な眠りの魅力を伝えている。
竹野屋旅館は、出雲大社正門から徒歩1分の場所に位置する明治10年創業の老舗旅館。地元食材を生かした料理や伝統あるおもてなしで知られている。