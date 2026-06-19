「Creema」×「バーバパパ」初コラボ ランプシェード、刺繍作品、抹茶碗など…5人のクリエイターが作品発表
日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」で知られるクリーマが、「バーバパパ」との初コラボレーション企画を実施。「Creema with BARBAPAPA」とした限定アイテムの販売を、きょう19日から開始した。一部は予約販売となる。
【画像】「Creema」×「バーバパパ」コラボアイテム続々
本企画では、5人のCreemaクリエイターによるコラボ作品と、Creemaデザインのオリジナルアイテム、合計16種類を展開する。
多彩なクリエイター作品が集まるCreemaと、個性豊かな9人家族・バーバパパ。ふたつの世界が出会い、やさしくて楽しいコラボレーションが生まれました。『MY COLOR, YOUR COLOR』をコンセプトに、陶芸、鋳金（ちゅうきん）、ガラス工芸、刺繍など多彩なジャンルのクリエイターたちが、自由に形を変えることができるバーバパパならではの魅力を表現。自由な発想と技術によって、ここでしか出会えない特別な作品が誕生した。
コラボレーションを記念して、Creemaデザインによるトラベルポーチセット（各種100セット）、クッキー缶（150個）、編み物キット（各種75個）、コラボ記念ロゴ・トートバッグ（100個）も限定販売する。数量はすべて初回販売分となる。
■Creema オリジナルアイテム
※コラボステッカーのプレゼントは、Creemaオリジナルアイテムを合計5000円（税込）以上購入した人が対象。
●クッキー缶／150個（3900円：税込）
ファッション、インテリア、アート、器、お菓子ほか、Ｃreemaに出品されている様々な作品の姿に変身したバーバパパファミリーが、にぎやかに缶を彩る。ふたを開けると、コックさん姿のバーバパパがお出迎え。体にも優しい、米粉を使用したグルテンフリー。自分へのごほうびや、大切な人へのギフトにぴったり。
●ラベルポーチセット／各種100セット（6500円：税込）
大小2サイズのセット。目を惹くバーバパパ＆バーバママのストライプverと、シンプルでスポーティなバーバモジャ＆バーバリブのカラーブロックver好みに合わせて選べる2パターン展開。スーツケースの中をすっきり整理するのはもちろん、大サイズはそのままバッグとして使用可能。PVC防水素材だからプールやジムにも頼れる、夏にぴったりのポーチとなっている。※7月中旬発送の予約販売
●編みもの巾着キット／各種75個（2800円：税込）
にっこり笑うバーバパパかバーバモジャの巾着が手編みで作れる、毛糸などの素材と説明書がついたキット。編み方動画も閲覧できるため、編み物がはじめての人でも安心して挑戦できる。完成したミニポーチはイヤフォンやリップケースの収納にちょうどいいサイズ。［編み図監修：かんのなおみ］
●コラボ記念ロゴ・トートバッグ／100個（2500円：税込）
今回のコラボレーションロゴを添えた、大容量のマチありトートバッグ。便利な内ポケット付きで、PCやA4書類からライブうちわまでたっぷり収納。持ち手のブルーがアクセントに。シンプルで洗練されたデザインは、通勤・通学はもちろん、イベントやお出かけのお供にもおすすめ。
■クリエイターによるコラボ作品第一弾（6月26日金曜12時より先着販売、数量限定）
●制作クリエイター：長町三夏子
ヨーロッパのガラス工房をめぐり、現在は山梨県で制作をするガラス作家。自由でアーティスティックな表現にこだわり、唯一無二のガラス作品を生み出し続ける。
（作品）
・バーバベルのランプシェード／10点（5万8000円：税込）
バーバベルのカラーやお花をモチーフにしたランプシェード。ガラスならではの透明感のある色合いと、どこかレトロな雰囲気がお部屋を楽しく彩る。
・バーバララの花器 ／10点（2万5000円：税込）
バーバララの形をした花器。柔らかな色が花を引き立てる、お部屋に馴染みやすいデザインです。
●制作クリエイター：あおのいえ
手刺繍で可愛いスイーツやパン、どうぶつなどきゅんとするものを制作する。糸の毛並みを生かしたリアルなデザインと、ワクワクするような色使いが魅力。
（作品）
・バーバパパの刺繍ブローチ ／15点（7700円：税込）
・バーバパパの刺繍バッグチャーム／15点（7900円：税込）
バーバパパと、幸運の前ぶれと言われる「彩雲」をテーマにした作品。刺繍ならではの色彩表現で、やさしく頼もしいバーバパパの世界観を表現した。
●制作クリエイター：楽入
400年以上の歴史を持つ「楽焼」を専門とする京都の窯元。千利休の茶の湯の時代から愛されてきた黒・赤の楽茶碗をはじめ、絵付け茶碗やインテリアタイルまで、伝統を守りながら新しい表現にも挑み続ける。
（作品）
・バーバパパと招き猫の抹茶碗（赤楽）／10点（5万5000円：税込）
職人が一点一点手描きする絵付けの抹茶碗。招き猫に形を変えたバーバパパたちに癒される。伝統と可愛さが共存した、特別感のある逸品。
●制作クリエイター：hokkori_donut
座布団のような、まんまるなドーナツコースターが看板作品。そのほっこりとしたアイデアは、ドーナツ型コースターや雲モチーフのキッチングッズとなって、多くの人の日常に溶け込んでいる。
（作品）
・バーバパパのほっこりコースター ／10点
（バーバママ&バーバピカリ4200円、バーバパパ&バーバズー3800円：税込）
バーバパパたちがふっくら立体感のあるドーナツ型のコースターになった。バーバパパ、バーバママ、バーバピカリ、バーバズーの四種類展開。刺繍で表現された、いきいきとした表情にも注目。
●制作クリエイター：ehonno.
「絵本のような。」をコンセプトに、鋳金でアクセサリーと雑貨を制作する金工作家。作品一つひとつに自作の短い物語があり、その一場面を細かな造形とギミックで表現している。
（作品）
・バーバモジャのシルバーアクセサリー ※7月24日販売開始予定
美術が大好きなバーバモジャが絵の具から顔をだす、オリジナルデザインの鋳金アクセサリー。ブローチとしても、ペンダントロケットとしても使用できる。
＜販売スケジュール＞
6月19日（金）昼12:00「Creema with BARBAPAPA」オリジナルアイテム（以下Creemaオリジナルアイテム）販売開始
6月26日（金）昼12:00 クリエイターによるコラボ作品 第一弾販売開始
7月24日（金）昼12:00 クリエイターによるコラボ作品 第二弾販売開始
※数に限りがあり。
※一部予約販売・受注制作となる。発送日はそれぞれの詳細ページを参照。
※アイテム・作品ラインナップは予告なく変更となる可能性がある。最新情報は特設サイトを参照。
【画像】「Creema」×「バーバパパ」コラボアイテム続々
本企画では、5人のCreemaクリエイターによるコラボ作品と、Creemaデザインのオリジナルアイテム、合計16種類を展開する。
コラボレーションを記念して、Creemaデザインによるトラベルポーチセット（各種100セット）、クッキー缶（150個）、編み物キット（各種75個）、コラボ記念ロゴ・トートバッグ（100個）も限定販売する。数量はすべて初回販売分となる。
■Creema オリジナルアイテム
※コラボステッカーのプレゼントは、Creemaオリジナルアイテムを合計5000円（税込）以上購入した人が対象。
●クッキー缶／150個（3900円：税込）
ファッション、インテリア、アート、器、お菓子ほか、Ｃreemaに出品されている様々な作品の姿に変身したバーバパパファミリーが、にぎやかに缶を彩る。ふたを開けると、コックさん姿のバーバパパがお出迎え。体にも優しい、米粉を使用したグルテンフリー。自分へのごほうびや、大切な人へのギフトにぴったり。
●ラベルポーチセット／各種100セット（6500円：税込）
大小2サイズのセット。目を惹くバーバパパ＆バーバママのストライプverと、シンプルでスポーティなバーバモジャ＆バーバリブのカラーブロックver好みに合わせて選べる2パターン展開。スーツケースの中をすっきり整理するのはもちろん、大サイズはそのままバッグとして使用可能。PVC防水素材だからプールやジムにも頼れる、夏にぴったりのポーチとなっている。※7月中旬発送の予約販売
●編みもの巾着キット／各種75個（2800円：税込）
にっこり笑うバーバパパかバーバモジャの巾着が手編みで作れる、毛糸などの素材と説明書がついたキット。編み方動画も閲覧できるため、編み物がはじめての人でも安心して挑戦できる。完成したミニポーチはイヤフォンやリップケースの収納にちょうどいいサイズ。［編み図監修：かんのなおみ］
●コラボ記念ロゴ・トートバッグ／100個（2500円：税込）
今回のコラボレーションロゴを添えた、大容量のマチありトートバッグ。便利な内ポケット付きで、PCやA4書類からライブうちわまでたっぷり収納。持ち手のブルーがアクセントに。シンプルで洗練されたデザインは、通勤・通学はもちろん、イベントやお出かけのお供にもおすすめ。
■クリエイターによるコラボ作品第一弾（6月26日金曜12時より先着販売、数量限定）
●制作クリエイター：長町三夏子
ヨーロッパのガラス工房をめぐり、現在は山梨県で制作をするガラス作家。自由でアーティスティックな表現にこだわり、唯一無二のガラス作品を生み出し続ける。
（作品）
・バーバベルのランプシェード／10点（5万8000円：税込）
バーバベルのカラーやお花をモチーフにしたランプシェード。ガラスならではの透明感のある色合いと、どこかレトロな雰囲気がお部屋を楽しく彩る。
・バーバララの花器 ／10点（2万5000円：税込）
バーバララの形をした花器。柔らかな色が花を引き立てる、お部屋に馴染みやすいデザインです。
●制作クリエイター：あおのいえ
手刺繍で可愛いスイーツやパン、どうぶつなどきゅんとするものを制作する。糸の毛並みを生かしたリアルなデザインと、ワクワクするような色使いが魅力。
（作品）
・バーバパパの刺繍ブローチ ／15点（7700円：税込）
・バーバパパの刺繍バッグチャーム／15点（7900円：税込）
バーバパパと、幸運の前ぶれと言われる「彩雲」をテーマにした作品。刺繍ならではの色彩表現で、やさしく頼もしいバーバパパの世界観を表現した。
●制作クリエイター：楽入
400年以上の歴史を持つ「楽焼」を専門とする京都の窯元。千利休の茶の湯の時代から愛されてきた黒・赤の楽茶碗をはじめ、絵付け茶碗やインテリアタイルまで、伝統を守りながら新しい表現にも挑み続ける。
（作品）
・バーバパパと招き猫の抹茶碗（赤楽）／10点（5万5000円：税込）
職人が一点一点手描きする絵付けの抹茶碗。招き猫に形を変えたバーバパパたちに癒される。伝統と可愛さが共存した、特別感のある逸品。
●制作クリエイター：hokkori_donut
座布団のような、まんまるなドーナツコースターが看板作品。そのほっこりとしたアイデアは、ドーナツ型コースターや雲モチーフのキッチングッズとなって、多くの人の日常に溶け込んでいる。
（作品）
・バーバパパのほっこりコースター ／10点
（バーバママ&バーバピカリ4200円、バーバパパ&バーバズー3800円：税込）
バーバパパたちがふっくら立体感のあるドーナツ型のコースターになった。バーバパパ、バーバママ、バーバピカリ、バーバズーの四種類展開。刺繍で表現された、いきいきとした表情にも注目。
●制作クリエイター：ehonno.
「絵本のような。」をコンセプトに、鋳金でアクセサリーと雑貨を制作する金工作家。作品一つひとつに自作の短い物語があり、その一場面を細かな造形とギミックで表現している。
（作品）
・バーバモジャのシルバーアクセサリー ※7月24日販売開始予定
美術が大好きなバーバモジャが絵の具から顔をだす、オリジナルデザインの鋳金アクセサリー。ブローチとしても、ペンダントロケットとしても使用できる。
＜販売スケジュール＞
6月19日（金）昼12:00「Creema with BARBAPAPA」オリジナルアイテム（以下Creemaオリジナルアイテム）販売開始
6月26日（金）昼12:00 クリエイターによるコラボ作品 第一弾販売開始
7月24日（金）昼12:00 クリエイターによるコラボ作品 第二弾販売開始
※数に限りがあり。
※一部予約販売・受注制作となる。発送日はそれぞれの詳細ページを参照。
※アイテム・作品ラインナップは予告なく変更となる可能性がある。最新情報は特設サイトを参照。