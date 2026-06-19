BUMP OF CHICKEN楽曲とともに流れ星を探す プラネタリウム作品の予告動画公開
コニカミノルタプラネタリウム全5館で7月3日より上映される作品『流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN』の予告動画が公開された。
【動画】まさに天体観測！『流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN』予告動画
同作は、BUMP OF CHICKENの楽曲とともに流星群の世界をひも解くプラネタリウム作品。予告動画では、同バンドの楽曲と声優・山下大輝のナレーションが重なり合い、流れ星が描き出す星空の魅力や作品の世界観を垣間見ることができる。
上映館は、コニカミノルタプラネタリアTOKYO（有楽町）、プラネタリアYOKOHAMA（横浜）、コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ（池袋）、コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン（押上）、プラネタリウム満天NAGOYA（名古屋）。上映時間は約40分。
プラネタリアTOKYOのDOME2、プラネタリウム天空では、独自の立体音響システム「SOUND DOME」を導入。43台のスピーカーと4台のウーハーによるサウンドで、風や空気の気配、環境音を重ね、屋外で星空を見上げているかのような臨場感を表現する。
公式グッズの販売ラインナップや販売方法の詳細は、6月24日に案内される。会場販売は、鑑賞当日のチケットを持つ来場者のみ利用可能。そのほか詳細は公式サイトで確認できる。
7月3日から31日までのチケットは、6月25日午後2時よりオンライン購入限定で一斉販売される。8月以降のチケット販売については後日案内される。
【動画】まさに天体観測！『流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN』予告動画
同作は、BUMP OF CHICKENの楽曲とともに流星群の世界をひも解くプラネタリウム作品。予告動画では、同バンドの楽曲と声優・山下大輝のナレーションが重なり合い、流れ星が描き出す星空の魅力や作品の世界観を垣間見ることができる。
プラネタリアTOKYOのDOME2、プラネタリウム天空では、独自の立体音響システム「SOUND DOME」を導入。43台のスピーカーと4台のウーハーによるサウンドで、風や空気の気配、環境音を重ね、屋外で星空を見上げているかのような臨場感を表現する。
公式グッズの販売ラインナップや販売方法の詳細は、6月24日に案内される。会場販売は、鑑賞当日のチケットを持つ来場者のみ利用可能。そのほか詳細は公式サイトで確認できる。
7月3日から31日までのチケットは、6月25日午後2時よりオンライン購入限定で一斉販売される。8月以降のチケット販売については後日案内される。