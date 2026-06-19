カフェでは「モリゾウ」の名前を冠した一杯の「お茶」も

2000年シドニー、2004年アテネ両五輪金メダリストで元政治家の谷亮子さんが、2026年6月10日に自身のInstagramを更新。

将来の市販化を見据え、レクサスが次世代スポーツカーとして開発を進める「Lexus LFA Concept（以下、LFA コンセプト）」の実車を見学したことを報告しました。

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「楽しみにしていたLexus LFA Conceptへ」と、今回の投稿を書き出した谷さん。

LFA コンセプトの隣に立ち笑顔を見せている写真や、車体をうしろ→横→前の流れで撮影した動画も同時にアップしています。

そんなこのモデルについて、谷さんは「LFA CONCEPT！！ 完璧！！」と絶賛。

「Lexus LFA Conceptは、過去から未来へ！！」「次世代においても色褪せない価値を宿すスポーツカーの理想形を追求したコンセプトモデルですね」「技能を未来へ繋ぎ新たな創造を期待されているLFA Concept」とつづり、その投稿内容からは彼女が興奮している様子が存分に伝わってきました。

それもそのはず、谷さんは2010年までトヨタに嘱託社員として所属しており、CMをはじめ各種イベントに参加するなどトヨタの「顔」の一人でした。つまり、彼女の“トヨタ愛”は人一倍強いのです。

マスタードライバー“モリゾウ”こと豊田章男会長の思いのもと、開発が進められているLFA Concept。トヨタ「GR GT」や「GR GT3」と共通する思想や技術が盛り込まれたモデルです。

そのルーツは、2025年8月にアメリカ・カリフォルニア州で開催された「モントレー・カー・ウィーク」にあります。

当時は「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツコンセプト）」として初披露され、その大胆なワイド＆ローのスタイルは大きな話題となりました。

その後、日本では2025年10月に東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で初披露。LFA コンセプトへと名称を変更し、世界初公開されています。

特に自動車ファンの間で注目を集めたのは、「LFA」という名称の復活でした。

初代LFAはレクサスを象徴するスーパースポーツとして今なお高い人気を誇っており、多くのファンにとって特別な存在です。

ただ、今回のLFA コンセプトは単なる復刻モデルではありません。

レクサスは「LFA」という名前について、「その時代ごとの技術者たちが未来へ受け継ぐべき技術や挑戦を体現する象徴的なモデル」と説明しています。

そんなLFA コンセプトのエクステリアは、初代LFAを思わせる流麗なフォルムを継承。ノーズからリアへ伸びるシルエットは非常に低く、美しいクーペスタイルを形成しています。

伝統的なスポーツカーの魅力を残しながら、未来志向のデザイン表現を融合させました

ボディサイズは全長4690mm×全幅2040mm×全高1195mmで、ホイールベースは2725mm。この数値からも高性能スポーツカーとして設計されていることが窺えます。

インテリアには、レクサスが掲げる「Discover Immersion」の思想を反映。GR GTと共通する理想的なドライビングポジションを採用し、ドライバーが車両との一体感を感じられる空間づくりを目指しています。

操作系は運転席周辺に集約されており、視線移動を最小限に抑えるレイアウトに。また、ステアリングにはブラインドタッチを考慮したスイッチ配置が取り入れられました。

ちなみにLFA コンセプト展示に訪れた際、「モリゾウ」の名前を冠した「モリゾウTea」を初めて飲んだことを告白した谷さん。

「Thank you for this wonderful opportunity. ステキな機会をありがとうございます」という文章で投稿を締めた彼女は、古巣に感謝の気持ちを表していました。

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なおLFA コンセプトは、2026年5月21日よりレクサスのブランド体験スペース「INTERSECT BY LEXUS-TOKYO」（東京都港区南青山）で展示がおこなわれています。谷さんもこの会場で実車を見学したものとみられます。

一般へのお披露目は、JMS2025に次いでこれが2度となります。

LFA コンセプトの市販化に関する情報はまだなく、実車を目の当たりにする非常に貴重な機会となりそうです。展示期間は公開されていませんが、気になる人はお早めにチェックすることをおススメします。