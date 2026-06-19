BE:FIRSTジュノンの大胆アップショットに反響！白シャツ×ブラックタイ×煌びやかジュエリーの洗練ビジュアルに「美しすぎる」「まるで王子様」「指先まで綺麗」と絶賛の声殺到

【写真】BE:FIRSTジュノン『ELLE Japan』表紙ビジュアル／ラフなコーデも着こなすジュノン

雑誌『ELLE Japan』の公式SNSにて、BE:FIRSTのJUNON（ジュノン）が起用された『ELLE Japan』8月号特別版（6月26日発売）の表紙が公開され、注目を集めている。

■JUNONが『ELLE Japan』初ソロ表紙

公開された表紙では、JUNONが白シャツにブラックタイを合わせたシンプルな装いで登場。顔のアップを大胆に切り取った構図となっており、前髪を流したヘアスタイルでカメラを見つめる姿が印象的だ。

耳元には存在感のあるピアス、指先にはリングを合わせ、煌びやかなジュエリーの輝きとともに、洗練された大人の魅力を放っている。

繊細な表情や透明感あふれる肌も印象的で、JUNONならではの上品な存在感が際立つビジュアルに仕上がっている。

投稿では、「ハリー・ウィンストン」のジュエリー＆ウォッチをまとった特集であることも明かされ、誌面では特大ピンナップ付きの全9ページでJUNONの魅力を届けるという。

この投稿にファンからは「美しすぎる」「指先まで綺麗」「まるで王子様」「最高すぎる」「かっこよすぎて言葉失う」「ビジュ爆発」「オーラ増し増しで輝きまくってる」「悶絶」といった声が寄せられている。